Serie A . Il Como batte 3-1 il Monza nel derby lombardo

Il Como di Fabregas ha battuto il Monza di Nesta 3-1 nel derby lombardo.

All’U-Pwer Stadium i lariani sono andatoi in svantaggio dopo 5 minuti con Dany Mota. Il pareggio del Como al (16′) con Ikonè , bello il controllo della palla in area e il sinistro che ha sorpreso Turati. , Diao al (39′) raddoppia su leggerezza difensiva di Pereira il diagonale non persona Turati. Il Como padrone del gioco , sfiora il tris prona del riposo con Diao , Turati salva miracolosamente , poi Dovikas spreca a porta spalancata.

Nella ripresa, il Como riprende a giocare come nel prino temp: al 51′, ecco il 3-1 con Vojvoda che si prende tutto lo spazio lasciato dalla difesa di casa e con un potente destro supera Turati, con la sfera che impatta anche la traversa prima di entrare in porta.

I due tecnici chiamano in causa uonini dalla panchina: Dany Mota calcia al volo Butez, mette in angolo. Il Como risponde però, ncon Douvikas che trova però di destro solo l’esterno della rete.

Il triplice fischio del direttore di gara sancisce la vittoria de Como, i lariani salgono a quota 33 . Monza sempre più ultino a quota 15 , manca poco alla retrocessione matematica in Serie B .



IL TABELLINO

MONZA-COMO 1-3

Monza (3-5-2): Turati 5,5; Pereira 5, Izzo 6, D’Ambrosio 5 (35′ st Palacios 6); Birindelli 5,5 (11′ st Castrovilli 6), Ciurria 6, Bianco 5,5 (12′ st Gagliardini 6), Akpa Akpro 6 (22′ st Caprari 6), Kyriakopoulos 5,5 (12′ st Caldirola 6); Keita 5,5, Dany Mota 6,5.

A disp.: Pizzignacco, Mazza, Brorsson, Lekovic, Urbanski, Sensi, Forson, Ganvoula, Petagna, Vignato. All.: Nesta 5

Como (4-2-3-1): Butez 6; Vojvoda 7 (14′ st Smolcic 6), Goldaniga 6, Kempf 5,5, Valle 6; Caqueret 6 (15′ st Perrone 6), Da Cunha 6m5 (26′ st Roberto 6); Ikoné 7 (26′ st Strefezza 6), Nico Paz 6,5 (43′ st Engelhardt sv), Diao 7; Douvikas 5,5.

A disp.: Reina, Jack, Moreno, Van Der Brempt, Iovine, Alli, Braunöder, Gabrielloni, Cutrone, Fadera. All.: Fabregas 7

Arbitro: Collu

Marcatori: 5′ Dany Mota (M), 16′ Ikoné (C), 39′ Diao (C), 6′ st Vojvoda (C)

Ammoniti: Kyriakopoulos (M), Bianco (M), Nesta (M), Vojvoda (C)