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Tommaso Dati firma la prima tappa del Tour of the Alpstour
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Tommaso Dati firma la prima tappa del Tour of the Alpstour

Aprile 20, 2026
scritto daRedazione

Il ciclista italiano conferma il suo ottimo momento di forma. Il 22enne toscano del Team Ukyo si è imposto nei 144 chilometri con partenza e arrivo a Innsbruck, conquistando la seconda vittoria stagionale al termine di una frazione vivace e ricca di colpi di scena.

La corsa si era accesa fin dalle prime battute con la fuga composta dal tedesco Tobias Nolde e dagli austriaci Josef Dirnbauer ed Emanuel Zangerle. Proprio quest’ultimo, originario di Innsbruck, è stato l’ultimo ad arrendersi, ripreso a cinque chilometri dal traguardo dopo una lunga azione solitaria che gli è valsa comunque la maglia azzurra di miglior scalatore e il premio combattività.

Nel finale, decisivo il lavoro della Ineos, che ha aumentato il ritmo sull’ultimo strappo favorendo il tentativo dell’olandese Thymen Arensman, abile a guadagnare qualche metro in discesa. L’azione non è però bastata: il Team Ukyo ha organizzato l’inseguimento perfetto e ha ricucito proprio alle porte dell’arrivo.

A quel punto, Dati è stato lanciato in maniera impeccabile dai compagni e non ha lasciato scampo agli avversari nello sprint conclusivo, precedendo nettamente il britannico Thomas Pidcock e il tedesco Florian Stork.

Domani la corsa entrerà in Italia con la seconda tappa, da Telfs a Val Martello (147,5 km): l’arrivo in salita, sei chilometri con pendenza media dell’8%, rappresenterà il primo banco di prova per gli uomini di classifica.

Aprile 20, 2026
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