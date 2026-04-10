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Eddy Merckx Ricoverato in Ospedale per Infezione all’Anca: Le Condizioni Stabili

Aprile 10, 2026
scritto daRedazione

Bruxelles, 10 aprile 2026Eddy Merckx, uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, è stato ricoverato in ospedale a causa di un’infezione all’anca. La notizia, che ha subito suscitato preoccupazione tra i tifosi e il mondo del ciclismo, è stata confermata da fonti vicine alla famiglia dell’ex campione belga. Nonostante le preoccupazioni iniziali, le sue condizioni sono descritte come stabili, e i medici sono ottimisti riguardo alla sua pronta guarigione.

Il ricovero di Merckx, 77 anni, è stato determinato dalla necessità di trattare un’infezione che ha colpito l’anca, una zona particolarmente delicata per un atleta della sua età. L’infezione è stata trattata tempestivamente e il campione belga è stato sottoposto a tutti i necessari controlli per monitorare la situazione. Sebbene il ricovero fosse necessario, la famiglia e i medici hanno voluto rassicurare i tifosi che la situazione non è grave.

In una dichiarazione ufficiale, i medici che seguono Merckx hanno sottolineato che “le condizioni del paziente sono stabili, e stiamo monitorando la situazione da vicino. La sua salute è la nostra priorità, ma al momento non ci sono complicazioni gravi.”

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