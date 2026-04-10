Leclerc Confessa: “mio padre era convinto che avevo già frmato perla Ferrari . Era una bugia”

Monaco, 10 aprile 2026 – Charles Leclerc, uno dei piloti più promettenti della Formula 1, ha rivelato un interessante retroscena sulla sua carriera che fa luce sulla pressione e sulle sfide che ha dovuto affrontare nei suoi primi passi nel mondo della Formula 1. In un’intervista recente, il pilota della Ferrari ha raccontato di un episodio che ha segnato il suo ingresso nel team di Maranello, un episodio che ha coinvolto una “bugia” detta a suo padre.

Il Retroscena: Una Bugia per Nascondere l’Incertezza

Leclerc ha ammesso che, poco prima di firmare il contratto con la Ferrari, disse a suo padre che aveva già siglato l’accordo con il team. Tuttavia, in una confessione a cuore aperto, ha rivelato che quella dichiarazione non era affatto vera. “Dissi a mio padre che avevo già firmato con la Ferrari. Era una bugia”, ha confessato il monegasco.

Questa “bugia” non era una menzogna intesa a ingannare, ma un modo per mascherare la propria ansia e la pressione che Leclerc sentiva in quel momento cruciale della sua carriera. Pur essendo consapevole della sua incredibile opportunità, Leclerc si trovava davanti a una grande incertezza: il suo sogno di entrare nella Scuderia Ferrari sembrava stesse per diventare realtà, ma non era ancora ufficiale.

La Pressione di Essere un Giovane Talento

Leclerc ha ammesso che la sua affermazione a suo padre non era solo una menzogna innocente, ma anche una risposta alla pressione che sentiva di dover gestire. Essendo uno dei talenti più promettenti della Formula 1, e con una carriera che stava decollando rapidamente, Leclerc sentiva il peso delle aspettative non solo da parte del pubblico, ma anche della sua famiglia e del suo entourage.

“Sentivo di dover dimostrare qualcosa a me stesso, alla mia famiglia, e al mondo intero”, ha detto Leclerc. “Forse a quel tempo pensavo che dire di aver già firmato con Ferrari fosse un modo per tranquillizzare me stesso e gli altri, ma la verità è che non avevo ancora messo la firma sul contratto. Eppure, sapevo che era la decisione giusta per la mia carriera.”

Ferrari: Un Sogno Diventato Realtà

Leclerc ha spiegato che, nonostante quella piccola bugia, la scelta di firmare con la Ferrari è stata uno dei momenti più significativi della sua carriera. Il pilota monegasco, che ha sempre avuto una forte connessione con il team italiano, ha sempre visto in Ferrari una delle squadre più prestigiose della Formula 1, un obiettivo a cui aspirava fin da giovane.

Alla fine, il contratto con Ferrari è arrivato, e Leclerc ha avuto la possibilità di correre per uno dei team più iconici del motorsport. Non solo ha fatto il suo debutto con Ferrari nel 2019, ma ha anche conquistato vittorie straordinarie, tra cui il primo successo a Spa-Francorchamps nella stagione 2019, consolidando la sua reputazione come uno dei giovani più talentuosi e promettenti della griglia.