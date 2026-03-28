Gran Premio del Giappone 2026: Leclerc furioso via team radio dopo le qualifiche a Suzuka

Suzuka, 28 marzo 2026 – Un sabato di frustrazione per la Ferrari a Suzuka. Charles Leclerc, pilota monegasco della Scuderia, ha mostrato tutta la sua rabbia via team radio subito dopo le qualifiche del Gran Premio del Giappone, chiudendo la sessione in quarta posizione, dietro alle Mercedes e alla McLaren.

Secondo quanto riportato dai media sportivi, Leclerc ha definito le qualifiche una “farsa” per via delle difficoltà della sua SF‑leggera nel generare prestazione sui rettilinei e per la mancanza di ritmo sul giro secco, un aspetto in cui in passato aveva sempre brillato. Alcuni osservatori hanno raccontato di un pilota visibilmente irritato, che ha espresso tutta la sua frustrazione parlando in modo acceso con il muretto box.

La posizione in griglia non rispecchia le aspettative del team, con Kimi Antonelli su Mercedes che ha conquistato la pole position, seguito dal compagno di squadra George Russell e da Oscar Piastri su McLaren. La Ferrari partirà quindi dalla seconda fila, con Leclerc pronto a giocarsi una gara di rimonta.

Gli esperti sottolineano che la gara di Suzuka potrebbe rappresentare una sfida per la Ferrari, soprattutto in ottica strategia e gestione delle gomme, dove il team dovrà trovare il modo di massimizzare il passo gara. Per Leclerc, il rischio è che la frustrazione accumulata possa incidere sulla concentrazione, ma il monegasco ha già dimostrato in passato di saper trasformare la rabbia in grinta in pista.

La gara è in programma domani, domenica 29 marzo, con partenza alle ore 14:00 locali, e tutti gli occhi saranno puntati su Leclerc e la sua reazione dopo lo sfogo di oggi.