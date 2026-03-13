Formula 1: manca solo l’ufficialità. Cancellati i Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita per la guerra in Medio Oriente

(Rosario Murro) La Formula 1 si trova ad affrontare una delle sue sfide più difficili in anni recenti, con la cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita a causa del conflitto in corso in Medio Oriente.

La decisione, che dovrebbe essere ufficialmente confermata entro il fine settimana, arriva in un momento critico per il campionato mondiale di F1, mettendo a rischio il programma di gare in una delle aree più strategiche per il motorsport.

Un contesto di incertezze e rischi crescenti

La guerra che ha sconvolto la regione ha portato a una serie di difficoltà logistiche e di sicurezza che hanno reso praticamente impossibile la continuazione dei Gran Premi previsti. Il Bahrein, dove la Formula 1 ha tradizionalmente aperto la stagione, e l’Arabia Saudita, che ospita una delle gare più recenti nel calendario, non sono più in grado di garantire le condizioni necessarie per l’organizzazione di eventi di portata mondiale come quelli della F1.

Le preoccupazioni principali riguardano la sicurezza dei team, dei piloti e dei tifosi, insieme alle difficoltà nei trasporti e nella logistica. Le rotte aeree sono compromesse e la situazione generale di instabilità ha creato un clima di incertezza che ha reso impraticabile il mantenimento delle gare in queste nazioni. La FIA e la Formula 1, che hanno monitorato la situazione da vicino, hanno preso la difficile decisione di cancellare le competizioni, con la possibilità che altri eventi in Medio Oriente vengano a loro volta posticipati o annullati.

Le cancellazioni: una scelta inevitabile

Fonti vicine al circuito di F1 hanno confermato che la cancellazione dei Gran Premi del Bahrein, inizialmente fissato dal 10 al 12 aprile, e dell’Arabia Saudita, in programma dal 17 al 19 aprile, è ormai solo una questione di formalità. “Manca solo l’ufficialità”, hanno dichiarato i rappresentanti del paddock, sottolineando che le difficoltà legate alla sicurezza e alla logistica sono state determinanti.

Il conflitto che coinvolge il Medio Oriente ha complicato gravemente l’organizzazione di eventi internazionali. Le autorità locali, sia in Bahrein che in Arabia Saudita, hanno tentato in tutti i modi di mantenere in piedi gli eventi, ma la situazione è ormai insostenibile, tanto per le preoccupazioni legate alla sicurezza quanto per le problematiche logistiche legate al trasporto delle attrezzature e alla mobilità degli equipaggi.

Un calendario ridotto per la Formula 1?

La cancellazione di queste due gare lascia un vuoto importante nel calendario della stagione 2026 della Formula 1, riducendo il numero di eventi previsti nel periodo primaverile. Al momento, non è ancora chiaro se le due gare saranno sostituite da altre o se la stagione si ridurrà a 22 appuntamenti, il che impatterebbe significativamente sul numero complessivo di gare disputate nel campionato.

La possibilità di aggiungere un Gran Premio sostitutivo in una nazione europea o in un altro continente non è stata esclusa, ma le tempistiche sono molto strette e gli organizzatori dovranno lavorare intensamente per risolvere le problematiche logistiche. Alcuni circuiti europei hanno già espresso la loro disponibilità ad ospitare una gara in sostituzione, ma nulla è stato ancora confermato.

Il calendario della F1, seppur modificato, potrebbe anche subire una ristrutturazione per bilanciare la distanza tra le gare rimanenti. Tuttavia, la situazione resta fluida e gli sviluppi della guerra potrebbero portare a nuovi cambiamenti.

Il futuro della F1 in Medio Oriente

La cancellazione dei Gran Premi di Bahrein e Arabia Saudita potrebbe segnare una fine, almeno temporanea, della presenza della Formula 1 in queste regioni. La F1, che ha avuto un’espansione significativa in Medio Oriente negli ultimi anni, potrebbe dover rivedere le sue strategie per il futuro, tenendo conto dei fattori geopolitici e di sicurezza.

Al momento, gli organizzatori della F1 e della FIA non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma si aspettano comunicazioni nei prossimi giorni. La preoccupazione principale rimane quella di garantire la sicurezza di tutti gli addetti ai lavori e dei tifosi, mettendo al primo posto la salute e il benessere di chi partecipa e segue lo sport.

Con un mondo sempre più interconnesso e il motorsport che è sempre più influenzato dalle dinamiche geopolitiche, la Formula 1 si trova ora a fare i conti con una delle situazioni più complicate della sua storia recente.

Un anno di incertezze per la F1

In un anno che prometteva di essere ricco di emozioni e sfide, la cancellazione di queste due gare rappresenta un duro colpo per il campionato di Formula 1. La situazione resta incerta e l’auspicio è che le condizioni in Medio Oriente possano migliorare, ma per ora gli occhi sono puntati sulle prossime mosse da parte della FIA e dei responsabili della F1. La speranza è che, una volta risolta la crisi, il campionato possa riprendere il suo corso regolare senza ulteriori intoppi.