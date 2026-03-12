Europa Leaugue: Europa League: Bologna-Roma 1-1 Pellegrini risponde a Bernardeschi

Allo stadio Dall’Ara, il derby italiano ottavi di finale match d’andata tra Bologna e la Roma. Gasperini con tante assenze: Soulè, Dybala, Ferguson , Dobvik e Mancini (squalificato). Italiano si affida a Castro unica puntoi in attacco, con Bernardeschi e Rowe lungo le fasce.

Parte meglio il Bologna con Rowe e Bernadeschi , quest’ultimo legermente in ritardo a pochi passi da Svilar. La Roma risponde su azione di contropiedi : Malen serve sulla coirsa Zaragozza il tiro masticato termina fuori. Nel finale due ovvasioni per il Bologna : 42′ Berbnardeschi riceve da Joao mario , si accentra e e calci dal limite dell’area forte , Svilar alza in angolo con un super intrvento. Nel minuto di recuupero da calcio d’angolo , Casale gira di testa Pobega non riesce a cokpiere la palla nel modo migliore. Si va al riposo con il risultato di 0-0.

Nella rirpesa , il Bologna passa subitomin vantaggio ,

In avvio di ripresa, iGasperini manda in campo Robinio Vaz, ma a clpire è il Bologa: Rowe innesca una grande azione personale 50’ e innesca Bernardeschi, il tiro a giro di sinistro supera Svilar sul secondo palo.

La reazione della Roma subito dopo con Malenla conclusione scheggia il palo . Bernardeschi è imprendibile , l’esternoi mette in condizioni Pobega di raddoppiare al 60′ , il centrocampista fallisce la ghiotta occasione. calciando su Svilar in uscita.

La Roma insiste: Joao Mario goffamente tentado uno stop regala òla palla a Cristante regala Pellegrini finalizza l’azione insaccando a porta vuota al 71’. Gasperini sprona iu suoi g, vicinissimi al vantaggio colpiscono con un altro palo dopo una doppia deviazione su conclusione di malem , palla toccata da Lucumi. All’89’ la traversanega la gioa del gol su colpo di testa di Vitik . Finale 1-1 fn il quale le due squadre si presenteranno giovedì prossimo all’Olimpico, dove è in programma il match di ritorno.

IL TABELLINO

BOLOGNA-ROMA 1-1

Bologna (4-3-3): Skorupski; Joao Mario (39’ st Zortea), Casale (39’ st Vitik), Lucumì, Miranda (34’ st Lykogiannis); Pobega, Freuler, Ferguson; Bernardeschi, Castro (34’ st Dallinga), Rowe (26’ st Cambiaghi). A disp.: Ravaglia, Moro, Orsolini, Heggem, Odgaard, Sohm, Dominguez. All.: Italiano

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik (21’ st Hermoso), Ndicka, Ghilardi; Rensch (13’ st Tsimikas), El Aynaoui (21’ st Pellegrini), Cristante, Wesley; Pisilli, Zaragoza (1’ st Vaz); Malen. A disp.: De Marzi, Gollini, Koné, Ziolkowski, El Shaarawy. All.: Gasperini

Arbitro: Jablonski S. (Germania)

Marcatori: 5’ st Bernardeschi (B), 26’ st Pellegrini (R)

Ammoniti: Miranda (B), Wesley (R), Joao Mario (B), Casale (B), Cristante (R)