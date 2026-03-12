Europa League, Italiano: “Roma ostacolo enorme, servirà il miglior Bologna”

Alla vigilia della sfida di Europa League Bologna e Roma, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa presentando una gara che promette spettacolo e grande intensità.

L’allenatore del Bologna non nasconde le difficoltà della sfida contro i giallorossi, ma allo stesso tempo chiede alla sua squadra una prestazione di alto livello per continuare il percorso europeo.

“La Roma è fortissima”

Italiano ha sottolineato il valore degli avversari:

«La Roma è una squadra molto forte, completa e con grande esperienza internazionale. È un ostacolo enorme nel nostro cammino, ma proprio per questo dovremo fare una partita quasi perfetta».

Il tecnico rossoblù ha poi ammesso che avrebbe preferito evitare un’altra squadra italiana in questa fase della competizione, sottolineando come entrambe le squadre avrebbero potuto andare lontano nel torneo.

Servirà il miglior Bologna

Il Bologna arriva alla sfida con grande entusiasmo per il percorso europeo, ma anche con la consapevolezza di dover alzare il livello della prestazione.

«Dovremo giocare con intensità, attenzione e coraggio. La Roma ha qualità in ogni reparto, ma proveremo a mettere in difficoltà i loro punti di forza e a sfruttare le occasioni che si presenteranno».

La sfida del Dall’Ara

La partita di andata si giocherà allo stadio Renato Dall’Ara e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione per i tifosi rossoblù.

Per il Bologna sarà una grande occasione per dimostrare la propria crescita anche in campo internazionale, mentre la Roma proverà a confermare il suo ruolo da protagonista nelle competizioni europee.

Il verdetto arriverà tra andata e ritorno, ma una cosa è certa: al Dall’Ara servirà un Bologna determinato e brillante per tenere testa alla squadra capitolina.