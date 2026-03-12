Conference League, andata ottavi di finale

Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Conference League, con la Fiorentina che affronterà allo stadio Artemio Franchi i polacchi del Rakow Częstochowa, calcio d’inizio alle ore 21,00.
IL TABELLONE DELLA CONFERENCE LEAGUE
Ecco tutte le partite Conference League, andata degli ottavi di finale su Sky e NOW
Giovedì 12 marzo
alle 18.45:
RIJEKA-STRASBURGO
LECH POZNAN-SHAKHTAR DONETSK
AZ ALKMAAR-SPARTA PRAGA
SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO
alle 21.00: FIORENTINA-RAKOW CZĘSTOCHOWA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA
SIGMA OLOMOUC-MAINZ
CELJE-AEK ATENE