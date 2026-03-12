Conference League, andata ottavi di finale

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Italia fa la storia: batte gli Stati Uniti 8‑6 al World Baseball Classic 2026
Europa Legaue andata ottavi di finale

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione

Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Conference League, con la Fiorentina che affronterà allo stadio Artemio Franchi i polacchi del Rakow Częstochowa, calcio d’inizio alle ore 21,00.

IL TABELLONE DELLA CONFERENCE LEAGUE

Ecco tutte le partite   Conference League,  andata degli ottavi di finale su Sky e NOW

Giovedì 12 marzo

    alle 18.45:

RIJEKA-STRASBURGO

LECH POZNAN-SHAKHTAR DONETSK

AZ ALKMAAR-SPARTA PRAGA

SAMSUNSPOR-RAYO VALLECANO

    alle 21.00: FIORENTINA-RAKOW CZĘSTOCHOWA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.

CRYSTAL PALACE-AEK LARNACA

SIGMA OLOMOUC-MAINZ

CELJE-AEK ATENE

Italia fa la storia: batte gli Stati Uniti 8‑6 al World Baseball Classic 2026

