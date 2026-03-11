Il  Bayern Monaco: la macchina da gol che ha lasciato il segno nella storia della Champions League

(Rosario Murro) – Da sempre sinonimo di supremazia tecnica e intensità offensiva, il Bayern Monaco si è costruito un posto di assoluto rilievo nella storia della UEFA Champions League.

La competizione continentale più prestigiosa per club ha spesso visto i bavaresi protagonisti, non solo per i trofei vinti, ma soprattutto per la capacità di segnare, produrre spettacolo e riscrivere record.

Numeri che raccontano una leggenda

Il Bayern è tra i club più prolifici nella storia della Champions League: contando tutte le edizioni a partire dalle prime partecipazioni, i bavaresi hanno superato quota 800 gol nella competizione. Questo dato testimonia la loro continuità ai massimi livelli europei e la costante presenza tra le grandi dell’Europa calcistica.

Una delle stagioni più impressionanti dal punto di vista realizzativo è stata la 2019/20, quando il Bayern segnò 43 gol in una sola edizione della Champions League — un totale che rese i bavaresi la squadra con la migliore media reti per partita in quella stagione.

Partite che entreranno nella storia

Negli ultimi anni la squadra ha continuato a impressionare. Nella stagione 2024/25, i bavaresi realizzarono un incredibile 9‑2 contro la Dinamo Zagabria, diventando la prima squadra nella storia moderna della Champions League a segnare nove gol in un singolo incontro di fase a gironi.

Oltre a questa goleada, il club ha spesso infranto le difese avversarie con punteggi tennistici e netti margini di vittoria, consolidando la reputazione di una delle offensive più temibili d’Europa.

Record individuali e momenti iconici

Il Bayern non ha segnato solo tanto, ma anche in modi memorabili. Nel 2007, Roy Makaay segnò il gol più veloce nella storia della Champions League dopo appena 10,12 secondi in un match contro il Real Madrid, un’impresa rimasta nell’albo d’oro dei momenti più rapidi della competizione.

In diverse stagioni, i bavaresi hanno anche dimostrato grande regolarità segnando almeno due gol in ogni partita della fase a gironi — un’altra prova dell’impatto offensivo costante della squadra negli anni.

Oggi: un attacco sempre protagonista

Nell’edizione 2025/26, il Bayern continua a spiccare anche sotto la guida dell’allenatore Vincent Kompany. La squadra ha mostrato un attacco prolifico anche negli ottavi di finale, travolgendo l’Atalanta con un netto 6‑1 all’andata — un segnale di forza in vista del proseguimento della competizione.

Questa propensione alla fase offensiva è lo specchio di una filosofia di gioco che privilegia intensità, verticalità e decisione in avanti: caratteristiche che negli anni hanno permesso al Bayern di essere tra le squadre più temute e rispettate d’Europa.

La storia del Bayern Monaco in Champions League non è fatta solo di trofei, ma anche — e soprattutto — di gol. Numeri impressionanti, stagioni irripetibili e marcature leggendarie raccontano di un club che ha saputo coniugare dominanza europea e spettacolo. Dalle goleade memorabili ai record individuali, dai grandi protagonisti di ieri a quelli di oggi, il Bayern resta una delle macchine da gol più affascinanti nel panorama del calcio internazionale.

I grandi cannonieri del Bayern: chi ha segnato di più in Champions League

La storia del Bayern Monaco in Champions League non è fatta solo di trofei e di spettacolo, ma anche di numeri da leggenda realizzati dai suoi attaccanti più prolifici. Nel corso degli anni, diversi campioni hanno lasciato un’impronta indelebile nella massima competizione europea grazie alla loro capacità di trovare la via del gol nei momenti decisivi.

Robert Lewandowski: il re dei bomber bavaresi

Al vertice della classifica dei marcatori del Bayern in Champions League c’è senza dubbio Robert Lewandowski. Il centravanti polacco ha segnato 69 gol nella competizione con i bavaresi, numeri che lo rendono il miglior marcatore del club in assoluto in questo torneo. In una sola stagione, la 2019/20, Lewandowski ha realizzato 15 reti, il massimo per un giocatore del Bayern in un singolo cammino europeo.

La sua prolificità sottoporta non è stata solo questione di quantità, ma di continuità: reti decisive nei match chiave, gol in doppia cifra nelle campagne europee e prestazioni da vero trascinatore hanno fatto di Lewandowski una leggenda dell’Allianz Arena.

Thomas Müller: l’uomo assist e gol

Al secondo posto nella speciale classifica è Thomas Müller, versatile attaccante e autentico jolly offensivo del Bayern, capace di combinare gol e assist con costanza. Müller ha realizzato 57 gol in Champions League, spesso in comode posizioni da seconda punta o da trequartista avanzato, supportando così il gioco d’attacco della squadra per oltre un decennio.

I bomber dell’era moderna

Non sono solo Lewandowski e Müller i grandi protagonisti della storia recente:

Harry Kane, arrivato negli ultimi anni in Baviera, si è già distinto con oltre 25 gol in Champions League, confermandosi un’attaccante letale anche sui grandi palcoscenici europei.

Arjen Robben e Mario Gómez hanno lasciato il segno con rispettivamente circa 25 e 23 gol, contribuendo alle imprese bavaresi nella prima decade del 2000.

Giovane Elber e Claudio Pizarro sono altri nomi leggendari, con oltre venti reti ciascuno nella massima competizione continentale.

Questi numeri non solo raccontano la grande tradizione offensiva del Bayern, ma mostrano anche la varietà di stili e profili che hanno segnato l’evoluzione tattica del club: dal centravanti puro al giocatore più mobile e creativo.

In conlusione il il Bayern scrive la storia anche con i suoi gol

Il Bayern Monaco non è solo un club vincente, ma anche un club che ha saputo esprimere alcuni dei più grandi marcatori della Champions League di tutti i tempi. Dai record di Robert Lewandowski alle giocate decisive di Thomas Müller, fino all’arrivo di star come Harry Kane, la capacità di segnare è sempre stata al centro dell’identità offensiva dei bavaresi.

Prestazioni dominate in fase a gironi: il Bayern ha spesso segnato almeno due gol a partita in ogni match della fase a gironi, dimostrando regolarità offensiva e forza strategica.

I grandi cannonieri del Bayern in Champions League

Posizione Giocatore Gol in Champions League mNote principali

1 Robert Lewandowski 69 Record di gol del club; 15 reti nella stagione 2019/20

2 Thomas Müller 57 Seconda punta versatile, molti gol decisivi

3 Harry Kane 25+ Letale anche sui grandi palcoscenici

4 Arjen Robben 25 Dribbling e gol iconici in finale 2013

5 Mario Gómez 23 Protagonista nelle stagioni 2009‑2012

6 Giovane Elber 22 Gol decisivi in semifinale 2001‑02

7 Claudio Pizarro 20+ Attaccante storico del club, spesso subentrante decisivo