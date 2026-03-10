Champions League : Atalanta travolta dal Bayern 6-1

Alla New Balance Arena l’Atalanta depone le armi e incassa una pesante sconfitta 6-1 contro il Bayern Monaco.

La Dea mai in partita , mai pericolosa è stata una vera debacle per la squadra nerazzurra i 23mila tifosi presenti allo stadio di Bergamo hanno applaudito la squadra bavarese , stasera di un’altro pianeta.

Dea pericolosa in avvio con Zalewski e Sulemana, poi inizia Olise inzia il suo show . Bayern in vantaggio al 12: da c alcio d’angolo Gnabry pesca Stanisic, è 1-0 , Il raddoppio al 22′ Olise fulmina Carnesecchi col suo sinistro, poi il 3-0 con il colpo vincente di Gnabry (25′).

Nella ripresa Palladino lascia negli spogliatoi Scamacca emtga Djimsiti modulo 3-4-2-1, ma il Bayern nonrallenta L’Atalanta sbisce la quarta rete icon Jackson, servito magistralmente da Luis Diaz (52′), poi accelera e manbda ko definitovo la Dea : Olise col sinistro (64′) e Musiala (67′) chiudono i giochi e siglano le reti che valgono il 6-0.:Djimsiti evita e salva sulla linea il 7-0, Upamecano lo sfiora.

Olise e Kimmich si concedono il giallo per scontare la diffida nel match di ritorno e il Bayern inizia a gestire. I tedeschi perdono Musiala (e probabilmente Urbig) nel recupero e allentano la pressione, con la Dea che sigla il gol della bandiera: in rete Pasalic (93′). Se nion accade un miracooo nel match di ritorno a Monaco , l’Atalanta è già eliminata.

IL TABELLINO



ATALANTA (4-2-3-1) – Carnesecchi 6; Zappacosta 5 (21′ st Bellanova 5.5), Hien 4, Kolasinac 4 (10′ st Ahanor 5.5), Bernasconi 4; de Roon 4.5, Pasalic 5.5; Sulemana 5.5 (27′ st Samardzic 6), Krstovic 6, Zalewski 4.5 (10′ st Musah 5.5); Scamacca 4.5 (1′ st Djimsiti 6). A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Vavassori, Cassa. All. Palladino.



BAYERN MONACO (4-2-3-1) – Urbig sv; Stanisic 7 (40′ st Guerreiro sv), Upamecano 6.5, Tah 6.5, Laimer 6.5 (1′ st Davies 6 [26′ st Bischof 6]; Kimmich 7, Pavlovic 7 (24′ st Goretzka 6); Olise 8.5, Gnabry 7.5 (1′ st Musiala 7), Diaz 8; Jackson 7.5. A disposizione: Ulreich, Prescott, Kim Min-jae, Kane, Karl. All. Kompany.

Arbitro: Eskås (Nor).



Marcatori: 12′ Stanisic (B), 22′ Olise (B), 25′ Gnabry, 7′ st Jackson (B), 19′ st Olise (B), 22′ st Musiala (B), 48′ st Pasalic (A).



Ammoniti: Laimer (B), Olise (B), Musah (A), Kimmich (B).