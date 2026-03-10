Palladino: “a ffrontiamo una grande squadra, Ma Siamo Pronti”

L’Atalanta si prepara a vivere una delle sfide più prestigiose della sua storia recente.

La Dea, reduce da una stagione positiva in Serie A e con l’ambizione di far bene anche in Europa, si appresta ad affrontare il Bayern Monaco in una sfida che potrebbe segnare un altro capitolo importante nella crescita del club bergamasco.

La conferenza stampa pre-partita ha visto protagonista il tecnico Raffaele Palladino, che ha parlato con determinazione e ottimismo della preparazione della squadra e delle aspettative per l’imminente sfida contro i giganti tedeschi.

Le Parole di Palladino: “Affrontiamo una Grande Squadra, Ma Siamo Pronti”

La sfida con il Bayern Monaco, squadra che ha dominato la Bundesliga per anni e che vanta un palmarès ricco di trofei internazionali, è vista come un’opportunità per l’Atalanta di misurarsi con i migliori d’Europa. Palladino, pur riconoscendo la forza degli avversari, ha sottolineato la preparazione meticolosa della sua squadra.

“Siamo consapevoli di affrontare una delle squadre più forti al mondo, ma sappiamo anche che, se giochiamo al nostro meglio, possiamo mettere in difficoltà chiunque”, ha dichiarato Palladino. “Il Bayern Monaco ha una qualità incredibile, con giocatori come Leroy Sané, Thomas Müller e Joshua Kimmich che possono cambiare una partita in un attimo. Ma l’Atalanta ha dimostrato di avere un’identità solida e un gioco che può sorprenderli”.

Atalanta: L’Arma del Collettivo

Palladino ha poi parlato della forza collettiva della sua squadra, un aspetto che da sempre contraddistingue l’Atalanta. “Non ci affidiamo a un singolo giocatore, ma al lavoro di squadra. Ogni membro della rosa sa quanto sia importante il contributo di ciascuno. Non ci sono star, ma solo un gruppo che lavora per un obiettivo comune”, ha spiegato il tecnico.

Il mister ha anche evidenziato come l’Atalanta si stia preparando a una partita di alto livello, non solo dal punto di vista tattico, ma anche mentale. “In queste sfide, la testa fa la differenza. Dobbiamo restare concentrati e pronti a ogni momento, senza farci intimorire dalla grandezza dell’avversario”.

Le Risorse della Squadra

Palladino ha anche parlato dei singoli, lodando la condizione di alcuni giocatori chiave, come Rasmus Højlund, che sta dimostrando di essere in gran forma. Tuttavia, ha voluto fare un discorso più ampio sull’importanza della rosa. “Abbiamo diverse soluzioni in attacco e in difesa. Ogni giocatore, dal primo all’ultimo, è pronto a dare il massimo. È questo che ci rende una squadra temibile, la nostra profondità”, ha affermato.

Il mister ha anche fatto il punto sulla difesa, un reparto su cui l’Atalanta ha costruito la sua identità negli ultimi anni. “La difesa è una delle nostre forze. Abbiamo lavorato tanto per migliorare l’organizzazione difensiva e l’adattamento alle situazioni di gioco. Contro il Bayern sarà fondamentale restare compatti e non concedere spazi”.

L’Importanza del Pubblico Bergamasco

Palladino ha poi voluto parlare dell’importanza del pubblico atalantino, che sarà presente sugli spalti a sostenere la squadra. “La nostra gente è sempre stata al nostro fianco e in Europa si sente ancora di più. Siamo una squadra che ama lottare per la nostra città, per la nostra gente. Siamo consapevoli di quanto sia importante fare bella figura davanti ai nostri tifosi”, ha detto, lasciando trasparire la passione che il mister nutre per il progetto atalantino.

La Mentalità Vincente

Il tecnico ha concluso la conferenza con un messaggio chiaro alla squadra e ai tifosi: “Non andiamo in campo per fare la comparsa, ma per giocare il nostro calcio e dare il massimo. Se riusciremo a fare la partita che sappiamo, potremo toglierci delle soddisfazioni anche contro una squadra come il Bayern”.