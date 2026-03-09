Milan, Allegri sorride dopo il derby: “Vittoria di squadra, ma il lavoro non è finito”

Il Derby della Madonnina torna a tingersi di rossonero. A San Siro il Milan supera 1-0 l’Inter al termine di una partita intensa e combattuta, decisa da un gol nel primo tempo e da una prova difensiva solida nella ripresa. Al termine della gara il tecnico rossonero Massimiliano Allegri si è presentato ai microfoni visibilmente soddisfatto per il risultato e per l’atteggiamento della squadra.

«Vincere il derby è sempre qualcosa di speciale», ha dichiarato l’allenatore del Milan. «I ragazzi hanno fatto una partita di grande attenzione e sacrificio. Sapevamo che l’Inter è una squadra molto forte e che avrebbe provato a metterci in difficoltà, ma siamo rimasti compatti e ordinati».

Allegri ha sottolineato soprattutto la maturità mostrata dalla sua squadra nella gestione dei momenti più delicati della gara. «Dopo il vantaggio abbiamo difeso bene, senza concedere troppo. In queste partite serve equilibrio: non puoi pensare di dominare per novanta minuti».

Il tecnico rossonero ha poi voluto elogiare lo spirito del gruppo: «Questa è una vittoria di squadra. Tutti hanno dato qualcosa, sia chi è partito dall’inizio sia chi è entrato dalla panchina. Nei derby serve anche questo: carattere e disponibilità al sacrificio».

Nonostante il successo contro i rivali cittadini, Allegri invita però a mantenere i piedi per terra. «È una vittoria importante, ma non abbiamo ancora fatto nulla. Il campionato è lungo e dobbiamo continuare a lavorare con umiltà. L’obiettivo è migliorare ogni settimana».

Infine un pensiero ai tifosi rossoneri che hanno riempito lo stadio: «San Siro oggi è stato straordinario. I nostri tifosi ci hanno spinto per tutta la partita e questa vittoria è anche per loro».

Con i tre punti conquistati nel derby, il Milan rilancia le proprie ambizioni in campionato e si gode una notte speciale, mentre l’Inter dovrà ripartire subito per non perdere terreno nella corsa ai vertici della classifica.