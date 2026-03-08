Bologna , Italiano:”siamo stati poco concreti”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Marzo 8, 2026
scritto daRedazione

ll Verona batte al Dall’Ara il Bologna 2-1 , il tecnico rossoblu VIncenzo Italiano:

“Abbiamo tirato 20 volte, centrando lo specchio della prta solo in due conclusioni, troppo poco . Quache occasion e con Castro , ma le ha fallite ambedue”. Non avevamo la giusta concentrazione siamo stati poco concreti davanti e disattenti dietro”.  “A chi mi dice che lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa Italia dico che bisogna scordarsela, altrimenti c’è il rischio di pensare che con Pisa e Verona debba essere facile e come abbiamo visto non lo è”.

Marzo 8, 2026
scritto daRedazione
Marzo 8, 2026
