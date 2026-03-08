Serie A: Fioentina -Parma 0-0

Finisce 0-0 il match del Franchi 28a Giornata Serie A tra Fiorentna e Parma.
La Fiorentina non va oltre lo 0-0 nel match del Franchi contro il Parma.
Assenze pesanti nella squadra allenata da Paolo Vanoli: Kean e Solomon , non riesce a d impensierirew la retroguardia dei Ducali . A rendersi pericolosi è la squadra di Carlos Cuesta che sfiorano anche il colpaccio in contropiede con Strefezza. Partita povera di occasioni, con le due squadre che si dividono la posta in palio. Toscani a quota 25 punti, Ducali ora a 34.
IL TABELLINO
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea 6; Dodo 5, Pongracic 6 (41’st Comuzzo sv), Ranieri 6, Gosens 6; Fagioli 6; Harrison 5 (35’st Fazzini sv), Mandragora 5 (18’st Fabbian 5.5), Ndour 6 (41’st Brescianini sv), Gudmundsson 5.5; Piccoli 5 In panchina: Leonardelli, Christensen, Rugani, Kouadio, Fortini, Balbo, Braschi Allenatore: Vanoli
PARMA (4-4-2): Corvi 6; Delprato 6, Troilo 6.5, Circati 6.5, Valeri 6; Cremaschi 6.5, Nicolussi Caviglia 5.5 (9′ st Ordonez 6), Keita 7, Sorensen 6 (37’st Estevez sv); Strefezza 5 (26’st Oristanio 6), Pellegrino 5.5 (26’st Ephege 6) In panchina: Suzuki, Rinaldi, Carboni, Ndiaye, Conde, Mena Martinez, Ondrejka. Allenatore: Cuesta
ARBITRO: Zufferli di Udine