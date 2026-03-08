La Juventus dilaga nella ripresa: 4-0 al Pisa

(Sergio Chiaretti) – La Juventus ritrova spettacolo e concretezza e supera con un netto 4-0 il Pisa allo Allianz Stadium.

Una gara che per un tempo resta bloccata, ma che nella ripresa si trasforma in un monologo bianconero, con quattro reti che certificano la superiorità della squadra bianconera.

Nel primo tempo la Juventus prova a fare la partita, gestendo il possesso e cercando spazi nella difesa avversaria. Il Pisa si difende con ordine e compattezza, lasciando pochi varchi e tentando qualche ripartenza. Le occasioni però sono limitate e le due squadre vanno al riposo sullo 0-0, con la sensazione che l’equilibrio possa rompersi da un momento all’altro.

La svolta arriva al 54° minuto, quando Andrea Cambiaso trova il gol del vantaggio con una conclusione precisa che sblocca finalmente la partita. Da quel momento la Juventus prende fiducia e aumenta il ritmo, mettendo in difficoltà la difesa toscana.

Il raddoppio arriva al 65° con Khéphren Thuram, bravo a sfruttare un inserimento e a battere il portiere del Pisa. Il doppio vantaggio spegne le speranze degli ospiti, mentre i bianconeri continuano a spingere.

Al 75° minuto arriva anche il terzo gol, firmato dal Kenan Yildiz, che finalizza una bella azione offensiva e mette in cassaforte il risultato. Nel recupero c’è spazio anche per il poker di Jérémie Boga, che al 90+3’ chiude definitivamente la gara.

Una vittoria convincente per la Juventus, che conquista tre punti preziosi e manda segnali positivi in ottica piazzamento Champions League. Il Pisa sempre pi più fanalino di coda ultimo in classifica, il destino per la squadra toscana , quelle della retrocessione in Serie B ormai sembra già segnato.

IL TABELLINO

Juventus-Pisa 4-0

Juventus (3-4-2-1): Perin 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 5,5, Gatti 5 (1′ st Kelly 6,5); McKennie 5,5, Locatelli 6,5, Thuram 7 (32′ st Koopmeiners sv), Cambiaso 6,5; Conceiçao 7 (32′ st Miretti sv), Yildiz 7 (38′ st Kostic sv); David 4,5 (1′ st Boga 6,5). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Zhegrova, Adzic, Openda, Cabal. All.: Spalletti 7.

Pisa (3-5-2): Nicolas 5; Calabresi 6 (31′ st Stojilkovic sv), Caracciolo 5,5, Coppola 6; Leris 6 (15′ st Cuadrado 5), Aebischer 6, Marin 6 (15′ st Loyola 5,5), Hojholt 5,5 (15′ st Piccinini 6), Angori 5,5; Moreo 6, Durosinmi 5 (31′ st Iling Jr sv). A disp.: Semper, Guizzo, Bozhinov, Canestrelli, Meister, Tramoni, Akisanmiro, Touré, Stengs, Albiol. All.: Hiljemark 5,5.

Arbitro: Sacchi

Marcatori: 9′ st Cambiaso, 20′ st Thuram, 30′ st Yildiz, 48′ st Boga

Ammoniti: Marin (P), Leris (P), Caracciolo (P), Bremer (J)