Sei Nazioni : ItalRugby favolosa, Inghilterra battura 23 a 18

L’Italia del Rugby entra di ditirro nella storia del Rugby Internazionale. Allo stadio Olimnpico gli Azzurri centratno la Prima, storica vittoria contro l’Inghilterra.

Una partita tutto cuore e buona tecnica degli Azzurri che prima della fine del primo tempo sfiorano il vantaggio , subendo la beffa di una meta di Ruebuck oltre il 4/esimo – . All’inizio della ripresa l’Inghilterra preme e allungano fino al 18-10 L’Itaia non demorde e con il piede d’oro do Paolo Garbisi sfrutta la doppia superiorità numerica. La meta di Marin al 72’ vale il trionfo.