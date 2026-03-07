Sei Nazioni : ItalRugby favolosa, Inghilterra battura 23 a 18

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Serie A Finale : Atalanta-Udinese 2-2 , Kristensen, Davis doppietta Scamacca
Marzo 7, 2026
scritto daRedazione

L’Italia del Rugby entra di ditirro nella storia del Rugby Internazionale. Allo stadio Olimnpico gli Azzurri centratno la Prima, storica vittoria contro l’Inghilterra.

Una partita tutto cuore e buona tecnica degli Azzurri che prima della fine del primo tempo sfiorano il vantaggio , subendo la beffa di una meta di Ruebuck oltre il 4/esimo – . All’inizio della ripresa l’Inghilterra preme e allungano fino al 18-10 L’Itaia non demorde e con il piede d’oro do Paolo Garbisi sfrutta la doppia superiorità numerica. La meta di Marin al 72’ vale il trionfo.

Marzo 7, 2026
scritto daRedazione
Marzo 7, 2026
Marzo 7, 2026

