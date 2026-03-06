Serie A: Napoli- Torino 2-1, Alisson Santos -Elmas , accorcia Adams

Nel’anticipo 28a Giorata Serie A , il Napoli batte il Torino 2-1.

Al Maradona Conte prima del match Sal da Vinc si è esibito nella canzone che ha vinto il recente Festival di Sanremo. Conte ritrova Zambo Anguissa e Kevin de Bruney , i due entrati in campo nella riporesa.

Già al 7′ il Napoli passa ion vanmtagguio con Alisson Santos, il gol una fotocopai di quello realizzato nel 2-2 contro la Roma , amgolato il tiro , nulla da fare per Paleari.

Il Torino prova una timida reazione , solo un tiro di Vlasic impegna Milinkovic-Savic.

Nella rirpesa , il Napoli contnua nel fraseggio della palla , Gilmour distribuisce palloni ., Paleari impeganto da Hojlund con leggera deviazion3e di Jsmaili. Ci prova ancira Alisson Santos , il brasiliano calcia angolando il tiro , Paleari devia. Al 73′ il radodppio del Napoli al 68′ : fuga di Spiinazzola lungo la fascia , cross in area ,Politano sponda per Elmas in mezza rovesciata mette la palla alle spalle di Paleari. Sembra finita , invece all’87’ da calcio d’angolo di Lazaro ,Adams in rovesciata serve Casadeia di etsta batte Milinkovic -Savici per il 2-1.

Gliu ultimi minuti sono concitatio , ancora Adams che manca l’aggancio da posizione facorevole per il pareggio. Napoli che conquista tre punti importantissimi per la zona Champions League , e sulle note della canzone vincitrice del Festivaòl di Sanremo cantata da Sal da Vinci , il pubblico del Maradoma festeggia la vittoria

IL TABELLINO

Napoli-Torino 2-1

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano (dal 39’ st Mazzocchi), Gilmour, Elmas, Spinazzola (dal 24’ st Gutierrez); Vergara (dal 1’ st Anguissa), Alisson Santos (dal 34’ st De Bruyne); Hojlund (dal 39’ st Lukaku). All. Conte. A disp. Meret, Contini, Beukema, Giovane.

Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati (dal 33’ st Anjorin), Gineitis (dal 22’ st Casadei), Obrador (dal 12’ st Pedersen); Vlasic; Simeone (dal 22’ st Kulenovic), Zapata (dal 12’ st Adams). All. D’Aversa. A disp. Siviero, Israel, Nkounkou, Tameze, Marianucci, Biraghi, Maripan, Ilic, Ilkhan, Njie.

Arbitro: Fabbri.

Marcatori: 7’ Alisson Santos (N), 68’ Elmas (N); 87’ Casadei (T).

Ammoniti: Gineitis (T), Ismajli (T), Lazaro (T).