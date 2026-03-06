F1 , Melborne FP2 Gran Premio d’Australia: do Leclerc in FP1, primo ‘graffio’ di Piastri nelle seconde libere

Il ‘Circo’ della Formula Uno 2026 è tornato in pista.

A Melbourne sulla pista della Albert Park , dopo le prime libere con la doppietta Ferrai (Leclerc-Hamilton) , davati a McLaren e Mercedes, nelle seconde proveFormula Oscar Piastri ottiene il miglior mpo nel secondo turno di prove libere con il l tempo di un minuto, 19 secondi e 729 millesimi, davanti alle due Mercedes di Kimi Antonelli 214 millesimi di ritardo: 32 millesimi 0 per il suo compagno di squadraGeorge Russell. Appena dietro pper un solo millesio Lewis Hamilton (Ferrari) poi oCharles Leclerc (562 millesimi) dalla vetta.

Solo l sesto tempo di Max Verstappen co un ritardo di 637 millesimi di secondo. Dietro il campione in carica Lando Norris, che , chiuso ad oltre un secondo (uno e 65 millesimi) da Oscar Piatri . Dietro il campione del mondo Arvin Lindblad. a un secondo e 193 millesimi della vetta e con la Racing Bulls precede la Red Bull di Isack Hadjar . poi lwe due (Haas -Ferrari )di Esteban Ocon (Haas-Ferrari) l e quela di Oliver Bearman per la decima casella della classifica dei tempi.

RISULTATI E CLASSIFICA FP2 GP AUSTRALIA F1 2026

1 Oscar Piastri McLaren 1:19.729 4

2 Kimi Antonelli Mercedes +0.214 5

3 George Russell Mercedes +0.320 5

4 Lewis Hamilton Ferrari +0.321 4

5 Charles Leclerc Ferrari +0.562 5

6 Max Verstappen Red Bull Racing +0.637 3

7 Lando Norris McLaren +1.065 4

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.193 6

9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.212 3

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.450 6

11 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.597 4

12 Nico Hulkenberg Audi +1.622 4

13 Liam Lawson Racing Bulls +1.629 4

14 Gabriel Bortoleto Audi +1.939 6

15 Alexander Albon Williams +2.118 5

16 Pierre Gasly Alpine +2.438 2

17 Carlos Sainz Williams +2.524 2

18 Franco Colapinto Alpine +2.890 3

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.931 3

20 Fernando Alonso Aston Martin +4.933 4

21 Lance Stroll Aston Martin +6.087 3

22 Sergio Perez Cadillac — 1

1 Charles LeclercFerrari 1:20.267 4

2 Lewis HamiltonFerrari +0.469 3

3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.522 5

4 Isack HadjarRed Bull Racing +0.820 5

5 Arvid LindbladRacing Bulls +1.046 2

6 Oscar PiastriMcLaren +1.075 4

7 George RussellMercedes +1.104 6

8 Kimi AntonelliMercedes +1.109 6

9 Gabriel BortoletoAudi +1.429 6

10 Nico HulkenbergAudi +1.702 7

11 Esteban OconHaas F1 Team +1.894 5

12 Carlos SainzWilliams +2.056 4

13 Liam LawsonRacing Bulls +2.346 3

14 Oliver BearmanHaas F1 Team +2.415 3

15 Alexander AlbonWilliams – – 2

16 Franco ColapintoAlpine +3.058 4

17 Valtteri BottasCadillac +3.755 3

18 Pierre GaslyAlpine +3.768 3

19 Lando NorrisMcLaren +4.124 3

20 Sergio PerezCadillac +4.353 4

21 Lance StrollAston Martin +30.067 1

22 Fernando AlonsoAston Martin – – 0