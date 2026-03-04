Lazio, la Coppa nel sangue: sette trionfi che hanno fatto la storia

Lazio – Atalanta , andata semifinale Coppa Italia Frecciarossa. I biancocelssti ad un passo da un’altra storica finale.

La Società Sportiva Lazio è una delle squadre più titolate nella storia della Coppa Italia, competizione che nel corso degli anni ha regalato ai tifosi biancocelesti notti indimenticabili.

Le vittorie

La Lazio ha conquistato la Coppa Italia 7 volte:

1958 – Primo storico trionfo, il primo trofeo nazionale del club.

1998 – Successo nell’era d’oro guidata da Sven-Göran Eriksson.

2000 – Stagione del “double” con campionato e coppa.

2004 – Vittoria contro la Juventus in finale.

2009 – Trionfo ai rigori nel derby contro la Sampdoria.

2013 – Storico successo nel derby contro la Roma.

2019 – Vittoria contro l’Atalanta allo Stadio Olimpico.

La finale del 2013: il derby che vale una città

Il 26 maggio 2013 la Lazio affrontò la AS Roma in una finale unica e irripetibile. Il gol decisivo di Senad Lulić regalò ai biancocelesti una Coppa Italia dal valore simbolico enorme, entrando per sempre nella storia del calcio romano.

Un trofeo nel DNA biancoceleste

La Coppa Italia rappresenta per la Lazio una competizione spesso fortunata. Anche nei momenti di difficoltà in campionato, il club ha saputo esaltarsi nelle gare a eliminazione diretta, costruendo una tradizione solida.

Con 7 trofei, la Lazio è tra le squadre più vincenti nella storia della competizione, confermandosi protagonista del calcio italiano.

La Lazio in Coppa Italia: statistiche, finali e protagonisti

La Società Sportiva Lazio è una delle squadre più vincenti nella storia della Coppa Italia, con 7 trofei conquistati e numerose finali disputate.

Le 7 Coppe Italia vinte

1958 – Primo storico trofeo nazionale

1998 – Lazio di Eriksson

2000 – Stagione del “double” (Scudetto + Coppa Italia)

2004 – Vittoria contro la Juventus

2009 – Successo ai rigori contro la Sampdoria

2013 – Storico derby vinto contro la Roma

2019 – Trionfo contro l’Atalanta

Le finali perse

La Lazio ha disputato 10 finali perse, per un totale di 17 finali giocate.

Tra le sconfitte più significative:

1961 – Fiorentina

1997 – Vicenza

2015 – Juventus

2017 – Juventus

2018 – Juventus

Marcatori simbolo in Coppa Italia

Diversi grandi attaccanti hanno lasciato il segno:

Giorgio Chinaglia – Protagonista negli anni ’70

Giuseppe Signori – Bomber degli anni ’90

Ciro Immobile – Tra i migliori marcatori recenti

Alessandro Nesta – Capitano e simbolo nelle vittorie di fine anni ’90

Allenatori protagonisti

Sven-Göran Eriksson – Artefice del doppio trionfo 1998 e 2000

Vladimir Petković – Allenatore del derby storico del 2013

Simone Inzaghi – Vincitore nel 2019

La finale più iconica: 2013

Il 26 maggio 2013 la Lazio sconfisse la AS Roma nella prima finale di Coppa Italia tra le due squadre romane. Il gol di Lulić rese quella vittoria una delle più importanti nella storia biancoceleste.

Bilancio complessivo

Finali giocate: 17

Vittorie: 7

Sconfitte: 10

Ultimo trionfo: 2019

La Coppa Italia resta uno dei trofei più “amici” della Lazio, spesso terreno di rilancio e di grandi imprese.

