Coppa Italia Frecciarossa: Como-Inter 0-0

La prima sfida , semifinale andata Coppa Italia Freccia Rossa tra Como e Inter finisce 0-0.Tutto rimandato al match di ritorno allo stadio di San Siro.

Bisogana attendere oltre il quarto d’ora per la prma azione pericolosa: Vojvoda su errore di Bisseck , spara su Martinez, ,l’ex Torino partito in posizione di fuorigioco.

Il Como è più intraprendete e cerca sempre lungo la fascia destra Vojvoda , l’ex Torino riesce a presnetarsi nuovamente in area pericolosamente chiuso in da un grande intervento di Carlos Auguto. Ci prova anche Nico Paz decentrato dal limite dell’area , Martinez bravo a deviare in tuffo.

La squadra di Fabregas fa girare bene lapalla e con più possesso della stessa, ma le occasioni latitano. Si va al riposo con il risultato ad occhiali.

Nel secondo tempo lampo i cambi di Chivu e Fabregas: dentro Turham e Douvikas . Inter pericoloa con di Darmian che dalla linea di fondo calcia e centra l’esterno del palo l.Poco dopo grande occasione mancata sottoporta da Alex Valle . Più Como che Inter anche nel secondo tempo , i lariani alla ricerca di spazi e corridoi , ma il risultato non cambia.

Per la squadra che giocherà la finale , tutto è rimandato alla partita di ritorno a San Siro.

IL TABELLINO

COMO-INTER 0-0

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (34′ st Van der Brempt); da Cunha, Sergi Roberto (25′ st Diao), Perrone; Vojvoda (35′ st Moreno), Nico Paz (42′ st Douvikas), Caqueret (42′ st Baturina). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Rodriguez, Kühn. All.: Fabregas

Inter (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (13′ st Dumfries), Frattesi (41′ st Mkhitaryan), Calhanoglu (13′ st Zielinski), Sucic, Carlos Augusto; Diouf (24′ st Luis Henrique); Esposito (13′ st Thuram). A disp.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Barella, Akanji, Dimarco, Lavelli. All.: Chivu

Arbitro: Di Bello