La storia dell’Inter in Coppa Italia

L’Inter si prepara martde’ sera ad affrontare nella semifinale Coppa Italia Frecciarossa il Como. Allo stadio Sinigaglia calcio d’inizio alle ore 21,00.Nerazzuri che puntano alla finalissima e tentare di conquistare per la decima volta la Coppa Italia.
Vediamo in breve la storia del clun nerazzurro nella competiizione italiana.
La Coppa Italia è stata vinta più volte da queste squadre (aggiornato alle stagioni recenti):
Juventus – 15 vittorie
Roma – 9 vittorie
Inter – 9 vittorie
Lazio – 7 vittorie
Napoli – 6 vittorie
Fiorentina – 6 vittorie
Milan – 5 vittorie
Torino – 5 vittorie
Sampdoria – 4 vittorie
Parma – 3 vittorie
L’Inter ha vinto la Coppa Italia 9 volte
Le vittorie sono arrivate nelle stagioni:
1938-39, 1977-78, 1981-82, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11, 2021-22 e 2022-23.
L’Inter ha giocato 14 finali di Coppa Italia
9 vinte
5 perse
Ecco le 5 finali di Coppa Italia perse dall’Inter:
2006-07 – sconfitta contro la Roma
2007-08 – sconfitta contro la Roma
2019-20 – sconfitta contro il Napoli
2022-23 – sconfitta contro la Fiorentina
2023-24 – sconfitta contro la Juventus