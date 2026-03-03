Sfondo scuro Sfondo chiaro
Coppa Italia Frecciarossa, andata semifinale: Como-Inter , le probabili formazioni
La storia dell’Inter in Coppa Italia

La storia dell’Inter in Coppa Italia

Marzo 3, 2026
scritto daRedazione

L’Inter si prepara martde’ sera ad affrontare nella semifinale Coppa Italia Frecciarossa il Como. Allo stadio Sinigaglia calcio d’inizio alle ore 21,00.Nerazzuri che puntano alla finalissima e tentare di conquistare per la decima volta la Coppa Italia.

Vediamo in breve la storia del clun nerazzurro nella competiizione italiana.

La Coppa Italia è stata vinta più volte da queste squadre (aggiornato alle stagioni recenti):

Juventus – 15 vittorie

Roma – 9 vittorie

Inter – 9 vittorie

Lazio – 7 vittorie

Napoli – 6 vittorie

Fiorentina – 6 vittorie

Milan – 5 vittorie

Torino – 5 vittorie

Sampdoria – 4 vittorie

Parma – 3 vittorie

L’Inter ha vinto la Coppa Italia 9 volte

Le vittorie sono arrivate nelle stagioni:

1938-39, 1977-78, 1981-82, 2004-05, 2005-06, 2009-10, 2010-11, 2021-22 e 2022-23.

L’Inter ha giocato 14 finali di Coppa Italia

9 vinte

5 perse

Ecco le 5 finali di Coppa Italia perse dall’Inter:

2006-07 – sconfitta contro la Roma

2007-08 – sconfitta contro la Roma

2019-20 – sconfitta contro il Napoli

2022-23 – sconfitta contro la Fiorentina

2023-24 – sconfitta contro la Juventus

