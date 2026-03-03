Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A finale: Udinese-Fiorentina 3-0 Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
La storia dell'Inter in Coppa Italia
Marco Perotti rappresenterà la Polisportiva Ternana al Campionato Nazionale LND di Calcio Tavolo
Serie A,Giudice Sportivo

Marco Perotti rappresenterà la Polisportiva Ternana al Campionato Nazionale LND di Calcio Tavolo

Marzo 3, 2026
scritto daRedazione

La FIGC – Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il Dipartimento LND eSport – Calcio Virtuale, pronta per la seconda edizione del Campionato ludico-amatoriale LND di Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale. Un’iniziativa che rimette al centro il “calcio in miniatura” come esperienza sportiva, aggregativa e identitaria, capace di unire comunità, territori e club, in collaborazione con la Federazione italiana Sportiva calcio tavolo (FISCT).

Dopo il successo della prima edizione, che ha coinvolto oltre 80 società e circa 160 atleti da tutta Italia, il Campionato torna con l’obiettivo di crescere ancora, valorizzando due discipline storiche e di grande fascino: Calcio da Tavolo e Subbuteo Tradizionale

A rappresentare la Polisportiva Ternana sarà Marco Perotti, punto di riferimento del settore subbuteo a livello nazionale, pronto a portare in ambito nazionale i colori e la passione della nostra comunità sportiva

La sua partecipazione è motivo di orgoglio e conferma l’impegno della Polisportiva nel promuovere tutte le discipline, anche quelle che custodiscono tradizione e identità sportiva.

Il calcio si gioca in tanti modi. Anche su un tavolo.

Marzo 3, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

La storia dell'Inter in Coppa Italia

Marzo 3, 2026
Articolo successivo

Serie A,Giudice Sportivo

Marzo 3, 2026

Recommended for You

La Sie Susa Vim Perugia vince la Supercoppa italiana. In finale Rana Verona 3-1

Subbuteo: la Ternana anno 100 in miniatura di Marco Perotti

Subbuteo Classico: Marco Perotti al Toreno Città di Fontenuova (Roma)

Dubay Atp500: Bolelli -Vavassori , ok alla prima

Calcio Tavolo: ilperugino Cesare Santanicchia finalista ai campionati italiani di Reggio Emilia