Il campione Ternano Marco Perotti , di i origine molisane: ,sua madre e’ di Campobasso , suo nonno Mario Piscolla era un grande tifoso del Campobasso Calcio , negli anni 80 lo seguiva spesso in trasferta in giroper l’ Italia ai tempi del presidente Molinari ,torna a Roma nella Capitale per un nuovo torneo di Subbuteo tradizionale .

Domenica 8 Marzo 2026 e’ in programma la seconda edizione del trofeo “Citta’ di Fontenuova” , la competizione agonistica Sportiva e’ organizzata dalla Federazione Italiana Sportiva calcio tavolo Sezione regione Lazio in collaborazione con il Settore Nazionale Subbuteo ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal Coni con il patrocinio del Comune di FonteNuova e dal Subbuteo Club Fontenuova , torneo individuale open series.

Il calcio d’ inizio e’ previsto verso le ore 9 , la location che ospiterà l’ evento e’ il centro Bocciofilo di via delle Mimose n2 a Tor lupara Fontenuova Roma.

Ci saranno 56 partecipanti , da Roma , Latina , Viterbo , SalernoTerni , l’ Aquila e da Frosinone.

Il livello tecnico e tattico sarà molto elevato con la presenza deimaggiori top player del Lazio . Da Terni sarà Presente Marco Perotti tesserato Fisct con il rappresentante del club pugliese del Taranto .

Un’occasione per Perotti per raggiungere una buona posizione e conquistare nuovi punti confermare la prima posizione del ranking dei fuori regione.

Le partiote di giocheranno su panni Astropitch originali subbuteo anni 80 con porte in plastica stile vintage . I tempi di gioco saranno di 12 minuti per un totale di 24 minuti con la supervisione di Arbitri.

Tutte le partite saranno arbitrate .

Solo le finali del tabellone Master e del Tabelone Cadetti la dyrata dei due tempoi sarà di 15 minuti per un totakle di 30 minuti per ogni partita e, in caso di parità o due tempi supplementari da 5 minuti per un totale di 10 minuti , poi i pizaati rigori.

IL FORMAT DEL TORNEO:

– Prima fase a gironi da 4 giocatori, con partite di sola andata.

I gironi saranno composti con il cosiddetto metodo del “serpentone”, sulla base del Ranking regionale vigente al momento della chiusura delle iscrizioni, evitando fin quando possibile che due giocatori appartenenti allo stesso Club facciano parte dello stesso girone.

I primi due classificati di ogni girone accedono al tabellone Master, gli ultimi due al tabellone Cadetti.

– Seconda fase a eliminazione diretta, con un turno preliminare di “barrages” con incroci come disposti dalle tabelle Fistf in vigore; quindi ottavi di finale, quarti, semifinali e finali 1°-2° e 3°-4° posto per entrambi i tabelloni.

Si prevede una competizione ricca di emozioni sul panno verde , un Torneo interessante c dove si annunciano match aequilibrati ,avvincenti e molto combattute.. Nom macheranno , tiri al volo , parate strepitose , fraseggi veloci , geometrie di passaggi , tecnica , precisione , manualità, abilità e soprattutto tanto divertimento.