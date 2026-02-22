Rugby Sei Nazioni. Francia-Italia,le utime

Sei Nazioni 2026: Francia-Italia, vigilia di Lille

Nel Terzo turno del Sei Nazioni 2026, la nazionale italiana di rugby è pronta ad affrontare la temibile Equipe de France de rugby à XV a Lille (Francia) in una partita che può offrire indicazioni importanti per entrambe le squadre.

La partita è in calendario per domenica 22 febbraio 2026 alle ore 16:10 e sarà trasmessa in tv oltre che su Sky (che detiene i diritti per la messa in onda) sono visibili anche in chiaro: saranno trasmesse in diretta tv su TV8 (canale numero 8 del digitale terrestre).

La Francia, capolista con punteggio pieno, ha dominato le prime due giornate del torneo, sconfiggendo Galles e Irlanda con autorevolezza.

L’Italia ha invece colto un’importante vittoria in apertura contro la Scozia e ha poi lottato fino alla fine nella trasferta di Dublino, dove è stata battuta dall’Irlanda.

Gonzalo Quesada (allenatore Italia)

Il ct dell’Italia ha accolto con orgoglio le parole di Galthié, ma ha chiarito il suo approccio:

“Ciò che conta per noi è essere d’ispirazione per i ragazzi e affrontare la Francia con la nostra identità.”

Quesada ha anche operato un cambio nella formazione: il rientro di Ange Capuozzo dall’infortunio, che prende il posto di Lorenzo Pani nel ruolo di estremo.