Europa League: Brann-Bologna 0-1, decide Castro
Tenni s Atp Doha: Sinner elimnato da Mensik

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione

Non era pevito sula carat , ma poi è arribata la soepresa, Jannik Sinner è stato battiuto dal ceco Jakub Mensik al torneo Atp 500 di Doha, nei quarti di finale. L’azzurro, n.2 al mondo, ha perso il primo set 7-6, ha vinto il secondo per 6-2, ma in quello decisivo è stato sconfitto per6-3. Mensik, 20 anni e attuale n.16 Atp, in semifinale affronterà il francese Arthur Fils.

Nel doppio maschile, invece, Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono stati eliminati in semifinale dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 7-5, 6-4. 

Febbraio 20, 2026
scritto daRedazione
