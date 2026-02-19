Conferenece League:; Jagiellona-Fiorentima 0-3

Una bella Fiorentina vince 3-0 in Polonia il match di andata playoff di Conference League contro lo Jagiellona Biatyslok , ipotencado il passaggio agli ottavi .

I viola subiscono per tutto il primo tempo la squadra polacca o, ma la sbloccano e decidono nella ripresa: 53′ su azione da corner: Fazzini per Ranieri, il colpo di testa sorprende il portiere Abramowicz 1-0. Il portiere polacco e si oppne con bravura su una conclusione di di Fortini . La risposta dello Jagiellonia con un palo con Wdowik. Passato il paricolo la Fiorentina raddoppia al 65′ è con i Mandragora, su punizione diretta, ed è 2-0. Sul doppio vantaggio la Viola controlla il match e cala anche il tris su rigore all’81’: Drachal stende Piccoli, che va sul dischetto e trasforma.

IL TABELLINO

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK-FIORENTINA 0-3

JAGIELLONIA BIAŁYSTOK (4-2-3-1) – Abramowicz ; Wojtuszek , Bernardo Vital , Pelmard , Wdowik ; Flach (15′ st Drachal ), Mazurek (44′ st Kozlowski ); Pozo , Imaz , Jozwiak (23′ st Rallis ); Bazdar (44′ st Sylla ). A disposizione: Damasiewicz, Kobayashi, Krasiewicz. All. Siemieniec.

FIORENTINA (4-3-3) – Lezzerini ; Fortini , Comuzzo , Ranieri (23′ st Pongracic), Gosens ; Fabbian , Mandragora , Ndour (39′ st Balbo ); Harrison (23′ st Parisi ), Piccoli , Fazzini .5. A disposizione: Leonardelli, Magalotti, Fagioli, Kouadio, Braschi, Bonanno, Deli, Sadotti, Bertolini. All. Vanoli.

Arbitro: Gishamer (Aut).

Marcatori: 8′ st Ranieri (F), 20′ st Mandragora (F), 36′ st Piccoli rig. (F).

Ammoniti: Fazzini (F), Mandragora (F), Lezzerini (F), Wdowik (J).