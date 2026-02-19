Europa League: Brann – Bologna , le probabili formazioni

Dopo la Champions League, arrivano anche i playoff di Europa League con il Bologna di Italiano chiamato impoegnato nella difficile trasferta contro il Brann. Match con fischio di inizio alle 18:45.

Il Brann proverà a fare il colpaccio e superare il turno nel computo totale dei 180 minuti. Per il club norvegese sarebbe uno storico risultato superare i playoff. La stagione norvegese è appena iniziata con il campionato ancora fermo anche se, dopo il 4° posto dell’ultima stagione, è tra le favorite per il titolo.

Per il Bologna, ha le caratteristiche per superare io turno playoff , l’ultima vittoria in campionato contro il Torino ha esso benzina nele gammbe della squadra feslinea.

Le ultime

Quì Bologna : Italiano sembra voler cambiare qualcosa dalla formazione chgierata a Torino, per rispondere al 4-3-3 dei norvegesi :Orsolini in campo dal primo minuto iinsieme a Odgaard. Rowe può essere confermato, ma c’è anche Bernardeschi, mentre in avanti solito ballotaggio Castro-Dallinga.

Le probabili formazioni di Brann-Bologna

BRANN (4-3-3): Dyngeland; De Roeve, Knudsen, Boakye, Dragsnes; Kornvig, Sorensen, Pedersen; Mathisen, Holm, Haaland. All. Alexandersson

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Joao Mario, Vitik, Lucumí, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Odgaard, Rowe; Castro. All. Italiano

Arbitro: Rade Obrenovic (SVN) assistenti Praprotnik (SVN) e Klancnik (SVN), con quarto uomo Matosa (SVN) , addetti VAR Borosak (SVN) e Sagrkovic (SVN).

La partita di questa sera si potrà vedere in esclusiva sia in TV sia in streaming solamente su Sky e SkyGo. I canali dedicati alla partita di Europa League tra Brann e Bologna sono: Sky Sport 252 e Sky Sport Uno. Sui mobile, ovviamente, ci sarà l’app dedicata SkyGo.