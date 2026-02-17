Chivu taglia l’angolo”;non ho nulla da aggiungere sul caso Bastoni. A Napoli dopo il torto subito nessuno si è lamentato”

A differenza di Alessandro Bastoni Cristian Chivu non cerca e non aggiunge nulla sulle dichirazioni già rilasciate dopo quanto è accaduto tra Bastoni e Kalulu nel match siu San Siro , con lo juventuno espulso dopo la simulazione del difensore nerazzurro.

“Non ho nulla da aggiungere o da cambiare rispetto a quello che ho già detto, direi che abbiamo parlato di questo caso già fin troppo”. Sulle parle di Spalletti nel dopo gara:” Non rispondo a quello che dicono gli altri. Io dico la mia. Sono qui per dire quello che vedo, quello che penso e quello che voglio fare. Non mi interessa ciò che si dice dove e non mi interessa cosa dicono gli altri, le critihe fanno parte del gioco . Purtroppo l quadre che sono in testa alla classifica sono odiate e devono convivere con queste situazioni , è risaputo da sempre chi vince è il più odiato, il più criticato. Sarebbe ora si smetterla In di fare i moralisti su episodio che accadono ogni domenica. Noi abbiamosubito un torto a Napoli – lo dico per la prima volta . nessuno si è offeso, diversamente a quanto accaduto sabato. Ma noi andiamo avanti consapevoli che la stagione è ancora lunga e il nostro obiettivo è essere competitivi su tutti i fronti”.