Giudice sportivo Serie A: Comolli e Chielini inibizione per i due dirigenti della Juve

L’ad della Juventus, Damien Comolli, é stato inibito fino al31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il dirigente bianconeroGiorgio Chiellini l’inibizione é fino al 27 febbraio. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandre, dopo la lite nel tunnel di San Siro nell’intervallo di Inter-Juve, per l’espulsione di Kalulu. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva “un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo”; trattenuto da Spalletti, e ha “proferito espressioni gravemente insultanti” verso l’arbitro.