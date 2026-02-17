Giudice sportivo Serie A: Comolli e Chielini inibizione per i due dirigenti della Juve

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League finale : Galatasaray -Juventus 5-2
Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione

L’ad della Juventus, Damien Comolli, é stato inibito fino al31 marzo e multato di 15 mila euro, mentre per il dirigente bianconeroGiorgio Chiellini l’inibizione é fino al 27 febbraio. Lo ha deciso il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandre, dopo la lite nel tunnel di San Siro nell’intervallo di Inter-Juve, per l’espulsione di Kalulu. Nelle motivazioni, il giudice sottolinea che Comolli aveva “un atteggiamento aggressivo e gravemente intimidatorio nei confronti del direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo”; trattenuto da Spalletti, e ha “proferito espressioni gravemente insultanti” verso l’arbitro. 

Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 17, 2026
