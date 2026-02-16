Sfondo scuro Sfondo chiaro
Napoli: per Rrhamani si teme un lungo stop
La Penna minacce di morte. L’arrbito denuncia alla Ploizia Postale
VAR sembra l'acronimo di…Verso Accese Rimostranze

La Penna minacce di morte. L’arrbito denuncia alla Ploizia Postale

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

L’arbitro i Federico La Penna dopo l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia rischia un lungo stop,lo ha fatto capire il designatore Gian Luca Rocchi..

Il grave errore nell’estyrarre il secondo gialo e di seguito l’espulsione di Kalulu   e la nitida simulazione di Bastoni , ha imboccato anche la strada delle minacce gravi nei confronti dell’arbitro , tantè che La Penna ha sporto denuncia alla Polizia Postale per le minacce, alcune anche contro sua moglie e le due figlie piccole, ricevute sul web: frasi forti e vergognose (“ti sparo”, “ti ammazzo”, “ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti”), considerando che si parla pur sempre di calcio. La Penna, tra l’altro, di professione è avvocato e quindi ha subito capito benissimo come muoversi e cosa fare in tal senso visto che può documentare il tutto. La stessa Polizia ha consigliato a lui e alla sua famiglia di non uscire di casa.

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione
