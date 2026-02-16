La Penna minacce di morte. L’arrbito denuncia alla Ploizia Postale

L’arbitro i Federico La Penna dopo l’espulsione di Kalulu nel Derby d’Italia rischia un lungo stop,lo ha fatto capire il designatore Gian Luca Rocchi..

Il grave errore nell’estyrarre il secondo gialo e di seguito l’espulsione di Kalulu e la nitida simulazione di Bastoni , ha imboccato anche la strada delle minacce gravi nei confronti dell’arbitro , tantè che La Penna ha sporto denuncia alla Polizia Postale per le minacce, alcune anche contro sua moglie e le due figlie piccole, ricevute sul web: frasi forti e vergognose (“ti sparo”, “ti ammazzo”, “ti veniamo a cercare, sappiamo dove abiti”), considerando che si parla pur sempre di calcio. La Penna, tra l’altro, di professione è avvocato e quindi ha subito capito benissimo come muoversi e cosa fare in tal senso visto che può documentare il tutto. La stessa Polizia ha consigliato a lui e alla sua famiglia di non uscire di casa.