Marotta , botta e risposta.Il presidente dell’Inter risponde a Saviano

Il presidente dell’Inter a Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega Serie A , soffermadosi sul caso Bastoni ma non solo. Marotta ha infatti risposto anche alle dure accuse rilasciate da Roberto Saviano nei suoi confronti: “Non so neanche chi sia, non so che ruolo abbia, non voglio neanche dargli importanza. È tutto in mano ai nostri avvocati, sicuramente”.

Perchè Marotta ha risposto a Saviano?

Lo sccrittore grande tifoso del Napoli, sul Social Instagram aveva parlato di “campionato falsato” dopo gli episodi nel Derby Inter-Juventus caricnado i giudizi :” inché il presidente dell’Inter avrà un ruolo all’interno del calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati“.