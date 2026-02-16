Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finale: Napoli-Roma 2-2 Malen , Spinazola, Malen (rig), Allison Santos Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Calcio Giovanile, 43° Torneo 'PECCI' . Le squadre partecipanti
Marotta , botta e risposta.Il presidente dell’Inter risponde a Saviano
Simonelli presidente Lega Calcio:"il 23 Mazro riunione, Var inadeguato"

Marotta , botta e risposta.Il presidente dell’Inter risponde a Saviano

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

Il presidente dell’Inter a Giuseppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega Serie A , soffermadosi sul caso Bastoni ma non solo. Marotta ha infatti risposto anche alle dure accuse rilasciate da Roberto Saviano nei suoi confronti: “Non so neanche chi sia, non so che ruolo abbia, non voglio neanche dargli importanza. È tutto in mano ai nostri avvocati, sicuramente”.

Perchè Marotta ha risposto a Saviano?

 Lo sccrittore grande tifoso del Napoli, sul Social  Instagram aveva parlato di “campionato falsato” dopo gli episodi nel Derby Inter-Juventus caricnado i giudizi :” inché il presidente dell’Inter avrà un ruolo all’interno del calcio italiano, tutti avranno la sensazione che i campionati siano falsati“.

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Calcio Giovanile, 43° Torneo 'PECCI' . Le squadre partecipanti

Febbraio 16, 2026
Articolo successivo

Simonelli presidente Lega Calcio:"il 23 Mazro riunione, Var inadeguato"

Febbraio 16, 2026

Recommended for You

Roma , Gasperini:” alcune situazioni sono state positive che non siamo riusciti a chiuderle”

Napoli , Beukema:”i tifosi sono con noi e diamo tutto”

Napoli, Conte:” ringrazio i tifosi per lo striscione esposto, stiamo onorando la maglia”