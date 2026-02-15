Napoli, Conte:” ringrazio i tifosi per lo striscione esposto, stiamo onorando la maglia”

“Innanzitutto è giusto ringraziare non è scontato per niente ringraziare i tifoi per lo striscionenoi e stiamo onorando la maglia e comunque cerchiamo di combattere per il Napoli e s di questo sono contento anche per i ragazzi nonostante i probemi che stiamo affrontando. Anche oggi rimontare la Roma non era semplice. E’ stata una bella partita giocata con intensità nonostante la pressione da una parte e dall’altra … una partita all’inglese. L’ho detto ai ragazzi stiamo costruendo partita dopo partita e non so dire in quale competizione europea riusciremo a giocare”. Così Antonio Conte soddisfattop del risultato 2-2 contro la Roma , ai microfoni Dazn.

“Le caratteristiche di Alisson e Giovane :” Alisson e Giovane il club ha presi nel mercato di gennbaio , mercato a costo zero , sono appena n due settomane che si allenano con noi e per cpire le nostre geometrie. Rispetto aGiovane Alisson ha più gamaba, adesso sono tutti e due in una nuova realtà , hanno capito che bisogna inserirsi nelle nostre dinamiche di gioco. Rrhamani non sonocome sta ? Non so dire niente ma, poi uno in più uno in meno troveremo la soluzione, ora concentriamoci per le prossime partiute , troveremo una soluzione in tutte le difficoltà che stiamo affrontando in questa stagione”.