Serie A : Torino -Bologna 1-2

Il Bologna, r torna a sorridere e feteggia i tre punti . I fesinei all’Olimpico battono il Torino 2-1.

A inizio match , difficileper i granata rendersi pericolosi nell’area avversaria. La squadra di Italiano al contrario attacca grazie anche alla buona vena di Bernardeschi, l’esterno in contropiede parte in velocità e dal limte calcia fiacco icon la palla ampiamente lontano dalla prta di Paleari-. Ci prova anche con Rowe , crea scompiglio conclusione la palla anpiamente fuori. Il porimo tempo si chiude sullo 0-0. Nella rirpewsa al 3′ l’autorerte di Vlasic porta il Bologna in vantaggio. Il Toro non molla e con lo stesso croato pareggia i conti al 62′ con un tiro non irressitibile ma preciso. Il Bologna ricomncia a macinare gioco e al 69′ Castro con una bella torsione su se stesso si libera della marcatura , calcia con la di punta e batte Palerari per il 2-1 finale.

. Il Bologna sale dunque a 33 punti e torna a sorridere, Toro fermo a quota 27.

IL TABELLINO

Torino-Bologna 1-2

Torino (3-5-2) – Paleari ; Marianucci (40′ st Njie ), Maripan , Saul Coco ; Pedersen , Vlasic , Prati (9′ st Ilkhan ), Gineitis (9′ st Casadei ), Aboukhlal (1′ st Lazaro); Simeone , Adams (1′ st Zapata ). A disposizione: Israel, Siviero, Kulenovic, Nkounkou, Biraghi, Tameze, Ebosse, Njie. All. Baroni.

Bologna (4-2-3-1) – Skorupski ; Joao Mario (28′ st Zortea ), Vitik , Lucumì , Juan Miranda ; Moro , Freuler ; Bernardeschi (38′ st Orsolini), Sohm (42′ st Ferguson ), Rowe (28′ st Dominguez); Castro (38′ st Odgaard). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Helland, Casale, Dallinga, Cambiaghi, De Silvestri. All. Italiano.

Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 3′ st aut. Vlasic (B), 17′ st Vlasic (T), 24′ st Castro (B).

Ammoniti: Maripan (T), Gineitis (T), Sohm (B), Vlasic (T).