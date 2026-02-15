Parma , Cuesta:”I ragazzi sono stati bravi e maturi oggi”

Carlos Cuesta si gode la ittoria 2-1 contro il Verona , grazie al gol di Pellegrino arrivato al 93°. Il tecnbico ducale al termine del match in conferenza stampa:” Alla fine l’insistenza e la maturità dei ragazzi di attaccare il muro degli avversari ben organizzato ci ha ripagati . Non avevo dubbi sul match e di come farlo interpretare ai ragazzi . Dopo l’espulsione di orban abbiamo avuto più possesso della palla e l’abbiamo fatta girare bene, giocando di più nella loro metà campo. E’ una vittoria di gruppo e di mentalità, le prestazioni individuali fanno la differenza ma la vittoria è del gruppo”.

fonte: parmacalcio1913.com