Parma , Cuesta:”I ragazzi sono stati bravi e maturi oggi”

Genoa , De Rossi:"Se fosse arrivata una sconfitta sarebbe stata immeritata per noi per   quello che si è visto in campo"
Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione

Carlos Cuesta si gode la ittoria 2-1 contro il Verona , grazie al gol di Pellegrino arrivato al 93°. Il tecnbico ducale al termine del match in conferenza stampa:” Alla fine l’insistenza e la maturità dei ragazzi di attaccare il muro degli avversari ben organizzato ci ha ripagati . Non avevo dubbi sul match e di come farlo interpretare ai ragazzi . Dopo l’espulsione di orban abbiamo avuto più possesso della palla e l’abbiamo fatta girare bene, giocando di più nella loro metà campo. E’ una vittoria di gruppo e di mentalità, le prestazioni individuali fanno la differenza ma la vittoria è del gruppo”.

fonte: parmacalcio1913.com

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione
Febbraio 15, 2026

