Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Serie A, finale: Napoli-Roma 2-2 Malen , Spinazola, Malen (rig), Allison Santos Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Napoli, Conte:" ringrazio i tifosi per lo striscione esposto, stiamo onorando la maglia"
Napoli , Beukema:”i tifosi sono con noi e diamo tutto”
Roma , Gasperini:" alcune situazioni sono state positive che non siamo riusciti a chiuderle”

Napoli , Beukema:”i tifosi sono con noi e diamo tutto”

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione

“Noi sentiamo anche il sostegno dei tifosi , loro vedono che diamo tutto fino alla fine. Abbiamo tentato ma non ci siamo riusciti, prendiamo questo punto in maniera positiva”. Così Beukema ai microfoni Dazn.

Come sta Rrhamani e che stagione è per te in un club così grande:” Non ho ancora parlato con Rrhamani speriamo bene per lui e per noi. Io mi sentop bene quì a Napoli , ho firnato per cinque anni e voglio migiorarmi giorno dopo giorno”.

Il rapporto con Antonio Conmte:” Io do sempre tutto ogni allenamentio e lui mi da sempre consigli, io cerco di fare sempre il massimo”

Febbraio 15, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Napoli, Conte:" ringrazio i tifosi per lo striscione esposto, stiamo onorando la maglia"

Febbraio 15, 2026
Articolo successivo

Roma , Gasperini:" alcune situazioni sono state positive che non siamo riusciti a chiuderle”

Febbraio 15, 2026

Recommended for You

Napoli, Conte:” ringrazio i tifosi per lo striscione esposto, stiamo onorando la maglia”

Parma , Cuesta:”I ragazzi sono stati bravi e maturi oggi”

Genoa , De Rossi:”Se fosse arrivata una sconfitta sarebbe stata immeritata per noi per   quello che si è visto in campo”

Hellas Verna: “ingiusta l’espusione di Orban,offesi tifosi e intera città”