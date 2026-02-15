Napoli , Beukema:”i tifosi sono con noi e diamo tutto”

“Noi sentiamo anche il sostegno dei tifosi , loro vedono che diamo tutto fino alla fine. Abbiamo tentato ma non ci siamo riusciti, prendiamo questo punto in maniera positiva”. Così Beukema ai microfoni Dazn.

Come sta Rrhamani e che stagione è per te in un club così grande:” Non ho ancora parlato con Rrhamani speriamo bene per lui e per noi. Io mi sentop bene quì a Napoli , ho firnato per cinque anni e voglio migiorarmi giorno dopo giorno”.

Il rapporto con Antonio Conmte:” Io do sempre tutto ogni allenamentio e lui mi da sempre consigli, io cerco di fare sempre il massimo”