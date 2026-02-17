Bastoni:”Mi dispiaccio per il comportamento successivo”

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Bodo Glimt, Alessandro Bastoni ci mette la facia ha parlato a Sky Spor, su quanto è accaduto nel jatch contro la Juventus e la sua siulazione che ha portato al secondo giallo ed espulsione di Kalulu, creando un fattore mediatico , anche di pochissimo gisto



“Ho voluto essere qua perché si è parlato molto più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Io ho sentito un contatto con il braccio che è stato assolutamente accentuato, mi prendo la responsabilità. Mi dispiaccio per il comportamento successivo. Ho il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo”. Quanto è accaduto non mi ha segantopiù di tanto , siamo persone abituate a questo tipo di gogna mediatica”.

Poi Bastoni ha paralto del macth di domani contro il Bofo Glimnt:”



” Loro sono una squadra forte che è ben organizzata. Oltre a questo ci saranno condizioni a cui non siamo abituati. Hanno vinto con l’Atletico Madrid quest’anno, sappiamo che squadra siano. Non vogliamo però alibi”.

Successivamente, Bastoni ha parlato anche in conferenza stampa.



