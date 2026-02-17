Bastoni:”Mi dispiaccio per il comportamento successivo”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione

Alla vigilia della sfida di Champions League con il Bodo Glimt, Alessandro Bastoni ci mette la facia ha parlato a Sky Spor, su quanto è accaduto nel jatch contro la Juventus e la sua siulazione che ha portato al secondo giallo ed espulsione di Kalulu, creando un fattore mediatico , anche di pochissimo gisto


“Ho voluto essere qua perché si è parlato molto più di quanto immaginassi. Ho aspettato qualche giorno per rivedere quello che è successo. Io ho sentito un contatto con il braccio che è stato assolutamente accentuato, mi prendo la responsabilità. Mi dispiaccio per il comportamento successivo. Ho il diritto di sbagliare ma anche il dovere di riconoscerlo”.  Quanto è accaduto non mi ha segantopiù di tanto , siamo persone abituate a questo tipo di gogna mediatica”.

Poi Bastoni ha paralto del macth di domani contro il Bofo Glimnt:”


” Loro sono una squadra forte che è ben organizzata. Oltre a questo ci saranno condizioni a cui non siamo abituati. Hanno vinto con l’Atletico Madrid quest’anno, sappiamo che squadra siano. Non vogliamo però alibi”.

Successivamente, Bastoni ha parlato anche in conferenza stampa. 


Febbraio 17, 2026
scritto daRedazione
