Juventus, Spalletti:”contro il Galatasary siamo nelle condizioni fare la partita che vogliamo”

Rirorna la Champions League , e per la Juve c’è la difficile trasferta a contro il Galatasary. Messe da parte tutte le polemiche dopo il derby d’Itaia contro l’Inter , Luciano Spalletti è concentrato sulla trasferta di Istambul. Il recnico bianconero ai microfoni Sky Sport: ” “Quali sono le mie sensazioni? Le mie sensazioni per questa partita sono bellissime basta affacciarsi in quello spazio e si ha l’impressione di essere sotto un sole verticale, anzichè di essere sotto dei riflettori. Il problema è che quando ci sono luci così forti non ti creano spazi per l’ombra, non puoi nasconderti, per cui bisogna prendersi tutte le responsabilità. Ogni perplessità, ogni tua difficoltà mentale verrà usata dagli avversari”.