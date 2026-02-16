Sfondo scuro Sfondo chiaro
Atalanta , Palladino:”la Champions ci dà stimoli extra incredibili”

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione

L’allenatore dell’Atalanta Raffaele Palladino, alla vigilia della difficile trasferta a Dortmund contro il Borussia , gara d’andata playoff Champions League ha parlato ai microfoni Sky Sport:” Giochiamo in uno stadio prestigioso. Siamo pronti alla sfida ,. abbiamo recuperato , energie fisiche e mentali, mi auguro che i ragazzi facciano una bella prestazione contro una grande squadra. Purtroppo ci dispiace per le assenze di De Ketelaere e Raspadori assenze importanti per noi, ma purtroppo il calcio è fatto anche di infortuni e imprevisti” . Sono molto felice e molto carico, cerco di trasmetterlo ai miei ragazzi. Dobbiamo godercela”. 

Febbraio 16, 2026
scritto daRedazione
