Serie A: Cagliari – Lecce 1-2

La venticinquesima giornata di Serie A si chiude con la vittoria esterna del Lecce, che si impone2-0 a Cagliari.

All’Unipol Domus, dopo un primo tempo equilibratoi e con poche occasioni con poche occasioni nella rirpesa il match sale d’intensità anche se molto spezzettato per i continui falli commessi. Al 65’, la svolta: Gandelman insacca di testa su calcio di punizione battuto dall’ex Sottil. Il Cagliari tenta una reazione e Pisacane richiama in panchina Pavoletti per il turco Kilicsoy ma, al 76′ Ramhadani , controlla la palla decentrato sula destra e da fuori area calcia , Caprile non reattivo sorpreeso è battuto sull’angolo basso del primo palo. Con questo successo, il Lecce stacca la Fiorentina, che torna terzultima a 21 punti, mentre Di Francesco sale a quota 24, dunque a +3 sulla zona retrocessione, e aggancia Genoa e Cremonese. I sardi di Pisacane, invece, restano a 28.

IL TABELLINO

Cagliari (4-4-2): Caprile ; Zappa (12′ st Mazzitelli ), Zé Pedro Mina , Obert 5,5 (34′ st Trpey ); Palestra , Adopo , Sulemana , Idrissi ; Pavoletti (12′ st Kilicsoy), Esposito . A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Raterink, Albarracin, Dossena, Liteta, Mendy, Cogoni. All.: Pisacane

Lecce (4-3-3): Falcone ; Veiga , Gaspar , Gabriel , Gallo ; Coulibaly (47′ st Fofana ), Ramhadani , Gandelman (41′ st Ngom); Pierotti (41′ st Siebert ), Cheddira (35′ st Stulic ), Sottil (35′ st Ndaba ). A disp.: Fruchtl, Samooja, Sala, N’Dri, Helgason, Jean, Marchwinski, Kovac. All.: Di Francesco 7

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 20′ st Gandelman, 31′ st Ramadani