Cgampions League : Galatasaray-Juventus , le probabili formazioni

Torna la Champions League per i match playoff. Stasera 17 febbraio in campo la Juventus. I bianconeri sfidano in Turchia il Galatasaray . Nella bolgia dello stadio Ali Sami Yen di Istanbul. i bianconeri di Spalletti arrivano alla sfida dopo aver chiuso la fase campionato della massima competizione europea con lo 0-0 di Monaco, che ha certificato il 13esimo posto in classifica e in conseguente accesso agli spareggi.

Le ultime

Juventus: dopo la sconfitta in campionato contro l’Inter , Spalletti riconferma la stessa formazione , unico dubbioin attacco , uno tra David oppure Openda .

Galatasaray: Okan farà debuttare dal primo minuto l’ex Napoli Noa Lang nel 4-2-3-1 , l’olandese nel trio con Baris eYlmaz alle spalle di e Osimhen.

Galatasaray-Juventus, l e probabili formazioni calcio d’inizio ore 18,45

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gundogan, Lang; Osimhen. All. Okan

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Francisco Conceicao, Miretti, Yildiz; David (Openda) . All. Spalletti

Arbitro: Danny Makkelie (NED)

Assistenti: Hessel Steegstra (NED) – Jan de Vries (NED)

Quarto ufficiale: Allard Lindhout (NED)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Benjamin Brand (GER)

Galatasaray-Juventus, dove vederla in tv

Galatasaray-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW.