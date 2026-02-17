Champions League: Borussia Dortmund-Atalanta , le probabili formazioni

Anche per L’Atalanta torna la Champions League , i bergamaschi in campo questa sera 17 febbraio 2026 , calcio d’inizio alle ore 21,00 nel match d’andata playoff in casa del Borussia Dortmund nella catino dello stadio al Signal Iduna Park.

Dopo la bella vittoria in campionato contro la Lazio, la Dea sfida i tedeschi del Dortnund . La s quadra diPalladinoha meritato il passaggio ai playoff bnella massimna competizione europea , reduci da 20 punti conquistati nelle ultime otto giornate.

I gialloneri allenati da Niko Kovač, secondi in Bundesliga a -6 dal Bayern Monaco, vengono dalla vittoria per 4-0 in casa contro il Mainz e sono in un buon momento in campionato, con 5 vittorie in altrettante partite, ma in Champions hanno perso nelle ultime due uscite con Tottenham e Inter.

Le ultime

Atalanta: Palladino costretto a rinunciare a due pedine imprtant: De Ketelaere e Raspadori , entrambi infortunati . In attacco certa lapresenza dal primo minuto di Krstovic , sopportato da Samardžić, e Zalewski.

Borussia D. Anche il Borussia deve fare i conti con problemi nel reparto arretrato: Filippo Mane ed Emre Can sono in dubbio e rischiano di non essere della partita.

Le probabili formazioni

Borussia Dortmund (3-5-2): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Brandt, Bellingham, Nmecha, Svensson; Guirassy, Beier. Allenatore: Kovac.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Ahanor; Zappacosta, De Roon, Éderson, Bernasconi; Samardžić, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Arbitro l’olandese Serdar Gözübüyük. Assistenti Patrick Inia (NED) e Rogier Honig (NED), IV ufficiale Jeroen Manschot (NED); V.A.R. Pol van Boekel (NED), A.V.A.R. Bram Van Driessche (BEL).

Dove vedere Borussia Dortmund-Atalanta in TV e in streaming

Il playoff di Champions League tra Borussia Dortmund e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Sky, con diretta sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251).