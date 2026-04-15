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Fabregas sogna in grande: “Como, modello Wenger. Così costruiamo il futuro”
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Fabregas sogna in grande: “Como, modello Wenger. Così costruiamo il futuro”

Aprile 15, 2026
scritto daRedazione

Cesc Fabregas non nasconde le ambizioni del Como e traccia una linea chiara per il futuro del club. L’ex campione spagnolo, oggi figura centrale nel progetto lariano, ha indicato in Arsène Wenger il punto di riferimento: un calcio basato su idee, giovani talenti e crescita sostenibile.

“Mi piacerebbe fare come Wenger”, ha dichiarato Fabregas, sottolineando la volontà di costruire una squadra con identità, capace di valorizzare giocatori emergenti e sviluppare un progetto solido nel tempo. Non solo risultati immediati, dunque, ma una visione a lungo termine che possa portare il Como a consolidarsi nel calcio che conta.

Nel suo intervento, Fabregas ha anche rivelato uno sguardo attento ai grandi club europei: “Osserviamo il Real”, ha spiegato, evidenziando l’importanza di studiare modelli vincenti per migliorare la struttura tecnica e organizzativa. L’obiettivo è chiaro: scoprire nuovi talenti e inserirli in un sistema che ne esalti le qualità.

Il Como continua così il suo percorso di crescita con un progetto ambizioso e moderno. E con Fabregas a guidare la visione, il club lombardo punta a diventare una realtà sempre più competitiva, senza perdere di vista sostenibilità e identità di gioco.

Aprile 15, 2026
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