Fiorentina-Lazio 1-0: i viola colpiscono nella ripresa e conquistano tre punti pesanti

(Sergio Chiaretti) -Allo stadio di ‘Franchi ‘ la Fiorentina supera di misura la Lazio con un successo per 1-0 nella sfida posticipo 32a giornata valida Serie A.

Una gara intensa e tatticamente equilibrata. Inzia bene la Lazio : de Gea intervine su conclusione di Zaccagni. Al 28′ la viola passa in vantaggio: cros di Harrison , Gosens pronto di testa lento ma preciso con l’aiuto del pallo fa secco Motta.

Tre punti importantissimi per la Fiorentina che guarda con più sostanza alla salvezza , la s quadra di Vanoli sale a 35 punti a+8 sulla terz’ultima a 6 giornata dalla fine.

Nella rirpesa , Sarri ricorre alla panchina dentro Dele-Bashiru e Noslin. A sfiorare il raddoppio è la Fiorentina vicina al 15, Harrison ci prova due volte e viene fermato prima da Provstgaard, poi da Motta.

Sarri mette mano nuovamente alla panchina e prova con Isaksen e Pedro a scuotere la squadra, solo una bella occasione su colpo di testa di Noslin che finisce di poco a lato. L’ultimo occasione se la costruisce Pedro con una girata sezna alcun esito .

La Lazio, resta a quota 44: la testa è già all’Atalanta in Coppa Italia.

IL TABELLINO

FIORENTINA-LAZIO 1-0

Fiorentina (4-3-3): De Gea 6,5; Dodò 6, Rugani 6 (26′ st Pongracic 6), Ranieri 6,5, Gosens 7 (35′ st Balbo 6); Fabbian 6, Mandragora 6, Ndour 6; Harrison 6,5, Piccoli 5,5, Fazzini 6 (39′ st Solomon sv). A disp.: Lezzerini, Christensen, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Braschi, Deli, Puzzoli, Cianciulli. All.: Vanoli 7

Lazio (4-3-3): Motta 6; Lazzari 5,5, Provstgaard 6, Romagnoli 5,5, Nuno Tavares 6; Basic 5,5 (1′ st Dele-Bashiru 5,5), Patric 6, Taylor 6 (34′ st Ratkow 6); Cancellieri 5,5 (22′ st Isaksen 6), Dia 5,5 (22′ st Pedro 5,5), Zaccagni 6 (1′ st Noslin 5,5). A disp.: Furlanetto, Giacomone, Pellegrini, Belahyane, Hysaj, Przyborek, Cataldi. All.: Sarri 5,5

Arbitro: Fabbri

Marcatore: 28′ Gosens

Ammoniti: Rugani (F), Noslin (L), Dodò (F), Piccoli (F), Pedro (L)