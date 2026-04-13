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Malagò e la FIGC: la Serie A lo candida

Aprile 13, 2026
scritto daRedazione

Il nome di Giovanni Malagò torna ciclicamente al centro del dibattito sul futuro della FIGC. Fgura di primo piano nello sport italiano, è stato candidato dalla lega Serie A a sostituire ai vertivci della FIGC l’ex preidente Gabriele Gravina (dimissionario).

Ilprofilo di Malagò è considerato da molti adatto a un ruolo di sintesi ” lo ha dichiarato il preiodente Lega Calcio Simonelli ” diciotto squadre Serie A hanni firmato la candidatira di Malago , meno Lazio e Verona” . Malagò ha lunga esperienza istituzionale e la capacità di dialogo con le diverse anime dello sport lo rendono una figura potenzialmente in grado di mediare tra interessi spesso divergenti. Lunedí prossimo 20 aprile è previsto l’incontro tra Giovanni Malagó e i 20 presidenti dei club di Serie A che lo hanno indicato come candidato per la presidenza Figc. Simonelli: “Lo inviteremo il 20 aprile per illustrargli il programma che abbiamo già tracciato e poi lo integreremo con le sue idee. Poi Malagò farà le sue verifiche anche con le altre componenti, scioglierà le riserve e depositerà la sua candidatura”.

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