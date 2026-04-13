Inter, rimonta da grande squadra: Chivu tra autocritica e consapevolezza

COMO — Una vittoria che pesa, non solo per la classifica ma soprattutto per il modo in cui è arrivata. L’Inter espugna il campo del Como al termine di una gara rocambolesca, ribaltando un doppio svantaggio e imponendosi con carattere e qualità.

Nel post-partita, Cristian Chivu non nasconde le difficoltà incontrate nei primi 45 minuti. La sua analisi è diretta, quasi severa: squadra poco intensa, disattenta, incapace di reggere l’urto iniziale di un Como aggressivo e ben organizzato. Un primo tempo che avrebbe potuto compromettere seriamente il risultato.

Eppure, proprio nei momenti più complicati, emerge la vera natura della squadra nerazzurra. Il gol che accorcia le distanze prima dell’intervallo cambia l’inerzia della gara e riaccende convinzione e fiducia. Nella ripresa l’Inter rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso: più compatta, più determinata, più lucida nelle scelte.

La rimonta si concretizza passo dopo passo, fino al sorpasso definitivo che certifica una vittoria tanto spettacolare quanto significativa. Non è solo una questione tecnica, ma mentale: l’Inter dimostra di saper soffrire e reagire, qualità decisive nelle fasi cruciali della stagione.

Chivu, nel dopogara, insiste proprio su questo aspetto. Parla di “vittoria di maturità”, sottolineando come la squadra abbia saputo leggere i momenti della partita e adattarsi alle difficoltà. Un segnale importante, soprattutto in ottica futura.

Sulla corsa al titolo, però, l’allenatore mantiene il profilo basso. Nessun proclama, nessuna fuga in avanti: l’obiettivo dichiarato resta quello di continuare a crescere e consolidare i risultati. Una linea coerente con il suo stile, improntato a equilibrio e responsabilità.

La serata di Como consegna così un messaggio chiaro: questa Inter non è perfetta, ma ha carattere. E, soprattutto, ha imparato a non arrendersi.