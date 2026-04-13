Giancarlo Abete , pronto a candidarsi alla presidenza FIGC

La Lega Serie A , con 18 su 20 firme a dei Club della massima Serie meno Lazio e Verona –Lotito e Zanzi) ) , hanno formato per la candidaura alla presidenze della FIGC di Giovanni Malagò. Anche ilpresidente della lega Dilettanti Giancarlo Abete scende in campo per lapresidenza FIGC.

Pronto a scendere in lizza lizza anche Giancarlo Abete , il presidente della Lega Dilettanti che ha dichiaratoa margine del Premio Bearzot tenutosi al CONI:”chiederò al Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti di investirmi delle stesse titolarità di cui è stato investito il presidente Malagò da parte delle società di Serie A, cioè di poter – attraverso una condivisione della candidatura – presentarmi seguendo la logica di discutere prima i contenuti e poi vedere quale è il punto di caduta sui nomi”.