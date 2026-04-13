Ternana , Carlo Pantalloni :” la richiesta della famiglia Rizzo è cinque volte supeirore a quello che pensavo”

Carlo Pantalloni , all’uscita da Palazzo Spada , dopo l’incntro con il Sindaco di terni , l’imprenditore ha inviato una manifestazione d’interesse , onde acquisire la Ternanan Caclio s.p.a. , ecco le dichiarazioni dell’aspirante presidente ai micrfoni di AMTelevision Terni:

“La stituazione grave economica in cui vive la Ternana del presidente Rizzo.

“Mi sembra in questo momeneto non ci siano le caratteristcihe e le,possibilità di prendere la società. L’esposizione della società sono cifre importanti , poi l’ultima mazzata è stata l’ulteriore richietsa della famiglia Rizzo di versare una certa 6 milioni di Euro , che ci ha lasciato interdetti”

“Io non mollo , incontrerò l’amministrazitoire unico dott. Forti , so che tra poco cisarà un’assemblea, domani ci vedremo con il dott. Forti”

“La Ternanan Calcio ha umna situazione estramamente pesante . Fihcè non veniva fuori la richiesta della famiglia Rizzo , avevo buone intenzioni. “Non sono stato ‘sponsorizzato’ dal Sindaco Bandecchi: oggi è la prona volta che incontro il Sindaco”. Vediamo gli eventi della famiglia Rizzo , i tempi si restringono , c’è tempo fino a giovedì, mi auguro che la famiglia Rizzo siano imprenditori e di non buttare a mare tutto quanto”.

“Io nasco a Terni , ho imparato a lavorare ,, tutti i giorni 14-16 ore , l’interesse per la Ternana nasce di ritornare a Terni per fare qualcosa di positivo”. “Purtroppo mi hanno tagliato le gambe , la richiesta è stata cinque volte superiore a quello che io pensavo….. 6 milioni di Euro”.