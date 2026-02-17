Milano – Cortina 2026: Italia, oro pattinaggio inseguimento a squadre

Ancora una medaglia , quella dal metallo pesante conquistata dall’Italia nell’inseguimento a squadre, alle Olimpiadi di Milano -Cortina 2026.

Gli azzurri del quartetto guidato da Enrico Fabris, si ripete vent’anni dopo: Davide Ghiotto, Andrea Giovannini e Michele Malfatti conquistano il podio più alto nella disciplina più iconica del pattinaggio di velocità, distruggendo gli Stati Uniti con una grande seconda metà di gara. Nono oro e 24a medaglia azzurra ai Giochi

Il tempo degli azzurri: 3.39.20, Stati Uniti d’argento (+4.51) e bronzo alla Cina, che ha sconfitto l’Olanda per nove centesimi nella finale B per il bronzo. Salgono dunque a 24 le medaglie dell’Italia nei Giochi di Milano-Cortina 2026: nove d’oro, quattro d’argento e undici di bronzo.