Atp Doha , Sinner batte Popyrin e vola in semfinale
Serie A:calciatori con più cartellini rossi e gialli fino alla 24^ giornata 2025-2026

Febbraio 18, 2026
scritto daRedazione

Classifica delle squadre di Serie A con più espulsioni (cartellini rossi) nella stagione 2025-26 finora:

🟥 Serie A 2025-26 — Squadre con più espulsioni

  1. S.S. Lazio7 espulsioni (più rossi di tutte).

Bologna FC 19095 espulsioni.

Parma Calcio 19134 espulsioni.

Como 19073 espulsioni.

Gruppo con 2 espulsioni ciascuno:

  • Genoa CFC
  • AC Milan
  • US Sassuolo Calcio
  • SSC Napoli
  • US Lecce
  • Atalanta BC

Al momento Inter e Torino non hanno ancora ricevuto espulsioni in campionato.

classifica delle squadre di Serie A 2025-26 con più ammonizioni (cartellini gialli) finora:

🟨 Top squadre per gialli totali

  1. Como 1907 – ~57 gialli (≈ 2,38/gara)
  2. Cagliari – ~57 gialli (≈ 2,28/gara)
  3. Fiorentina – ~56 gialli (≈ 2,24/gara)
  4. Hellas Verona – ~55 gialli (≈ 2,20/gara)
  5. Torino – ~49 gialli (≈ 1,96/gara)
  6. Genoa – ~50 gialli (≈ 2,00/gara)
  7. Inter Milano – ~40 gialli (≈ 1,60/gara)
    (dati medi per partita nella stagione in corso)

Squadra con più gialli assoluti (dato ufficiale)

Secondo le statistiche disponibili, Cagliari Calcio ha il numero più alto di cartellini gialli totali nella stagione 2025-26 finora. Inter e Juventus non sono in cima alla classifica dei gialli nonostante la loro importanza in campionato; alcune statistiche (più complete) mostrano infatti numeri inferiori di cartellini rispetto alle piccole realtà.

classifica dei giocatori di Serie A 2025-26 con più ammonizioni (cartellini gialli) finora nel campionato:

🟨 Più ammoniti (gialli) in Serie A 2025-26

  1. Marin Pongračicm- 8 gialli /Firorentina)

Ivan Smolcic – 6 gialli (Como 1907)

Martín Payero – 6 gialli (Cremonese)

Mario Hermoso – 6 gialli (AS Roma)

Adam Obert – 6 gialli (Cagliari)

Ruslan Malinovskyi – 6 gialli (Genoa)

Marten de Roon – 6 gialli (Atalanta)

Máximo Perrone – 6 gialli (Como 1907)

Kialonda Gaspar – 6 gialli (Lecce)

Ecco la classifica dei giocatori di Serie A 2025-26 con più espulsioni (cartellini rossi) finora nel campionato 👇

🟥 Più espulsi in Serie A 2025-26

Secondo le statistiche ufficiali della stagione, i giocatori con più cartellini rossi sono:

Mariano Troilo (Mariano Troilo) – 2 rossi (Parma). 👉 Tutti gli altri giocatori con espulsioni singole (1 rosso) includono diversi difensori e centrocampisti di varie squadre; tra quelli con almeno 1 cartellino rosso in stagione ci sono giocatori come:

  • Federico Ceccherini (Cremonese)
  • Reda Belahyane (Lazio)
  • Pervis Estupiñán (Milan)
  • Andrea Cambiaso (Juventus)
  • M’Bala Nzola (Pisa)
  • Zeki Çelik (Roma)
